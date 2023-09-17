الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بذكرى استشهاد القديسة الشهيدة صوفيا

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكرى استشهاد القديسة صوفيا، وعلى خلفية الاحتفالات قال السنكسار الكنسي أن الشهيدة القديسة صوفيا كانت تتردد على الكنيسة مع جارات لها مسيحيات. فآمنت بالسيد المسيح وأرادت أن تصير مسيحية فقصدت أسقف منف.

معموديتها

 عمدها أسقف منف باسم الآب والابن والروح القدس. ولازمت الكنيسة فوشى بها إلى اقلوديوس الوالي أنها تعمدت، فاستحضرها وأستخبرها عن ذلك، فأقرت ولم تنكر.

فعذبها بعذابات كثيرة، منها أنه ضربها بأعصاب البقر ، ثم كوى مفاصلها . ومع ذلك كانت تصيح أنا مسيحية، فأمر بقطع لسانها، وأعادها إلى السجن. وأرسل لها زوجته تلاطفها وتعدها بمواعيد كثيرة . فلم تمل إلى كلامها . فأمر بقطع رأسها.

فصلت عند ذلك صلاة طويلة. وسألت الله أن يسامح الملك وجنده بسببها. ثم أحنت عنقها للسياف فقطع رأسها، وأخذت امرأة مسيحية جسدها الطاهر بعد أن قدمت للجند أموالا كثيرة ولفته بلفائف ثمينة، ووضعته في منزلها، وكانت تظهر منه آيات كثيرة. وكانوا يوم عيدها ينظرون نورا عظيما يشع من جسدها الطاهر. وتخرج منه روائح طيبة.

ولما ملك قسطنطين البار وسمع بخبرها أرسل فنقل الجسد المقدس إلى مدينة القسطنطينية بعد أن بنى له كنيسة عظيمة ووضعوه فيها.

وفي مثل هذه المناسبات تتلو الكنيسة لحنين هما الاكثر شهرة الاول هو لحن: إك إزماروؤت آليثوس نيم بيك يوت إن آغاثوس نيم بى إبنيفما إثؤواب جى آك إى آك سوتى إممون.. وتعني تلك الكلتا باللغة العربية: مبارك أنت بالحقيقة مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. ارحمنا.

واللحن الثاني هو: خين افران ام افيوت نيم ابشيرى نيم بى ابنفما اثؤواب تى اترياس اثؤواب ان اوموسيوس. اكسيا اكسيا اكسيا تى اجيا ماريا تى بارثينوس ..وتعني هذه الكلمات باللغة العربية: باسم الآب والابن والروح القدس الثالوث القدوس المساوى مستحقة السيدة العذراء مريم.

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