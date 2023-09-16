كيفية إصدار فاتورة إلكترونية بالخطوات.. البحث مؤخرًا عن الفاتورة الإلكترونية على الإنترنت، تماشيًا مع القرارات الجديدة، والتحول الرقمي للجمهورية الجديدة ضمن رؤية 2030 الذي يجعل التعاملات الإلكترونية إلزاميًا على الشركات بأحجامها المختلفة.

كيفية إصدار فاتورة الكترونية بالخطوات

كشفت مصلحة الضرائب عن الخطوات للتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، كالتالي:

قيام العميل بإنشاء الملف أن يقوم ممثل الممول «مدير النظام»

إرسال طلب التسجيل على الإيميل الخاص بالمصلحة، وذلك عبر الرابط التالي (eta.gov.eg )

إحضار صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

إحضار صورة البطاقة الضريبية.

إحضار صورة شهادة التسجيل في القيمة المضافة.

وتشمل المرفقات صورة خطاب تفويض من الشركة لممثل الممول موضحًا به بيانات الشركة، وتتمثل هذه البيانات فيما يلي:

رقم التسجيل.

عنوان الشركة.

الإيميل الخاص بالشركة.

رقم تليفون الشركة.

إلى جانب هذا يجب إحضار بيانات الممثل أو المفوض / admin، وهي

الاسم بالعربي والإنجليزي.

رقم بطاقة الرقم القومي.

الإيميل الخاص بالمفوض.

رقم تليفون المفوض.



المستندات الخاصة بـ منظومة الفاتورة الإلكترونية



الخطوات التالية فتتمثل في:

أن تقوم المصلحة «الموظف المختص» بإخطار الممول أو وكيله بميعاد حضوره في حالة استيفاء المستندات بالكامل أما في حالة نقص المستندات يتم إخطاره بـ«الإيميل» لاستيفاء المستندات.

ثم يتوجه الممول أو وكيله إلى مقر المصلحة ومعه أصول المستندات كافة وصور منها ويطلب إنشاء الملف الرقمي الخاص به.

إنشاء ملف تعريفي للممول، وهى أن يقوم الموظف المختص بالمصلحة بالاطلاع على أصول المستندات والحصول على صورة منها وإعلام الممول أو من يمثله بأنه سيتم إنشاء ملف رقمي له خلال 48 ساعة.

إرسال دعوة للممول أو من يمثله على «الإيميل» للتسجيل على المنظومة بعد إنشاء ملف رقمي تعريفي للممول، إذ يتم الدخول على المنظومة باستخدام البريد الإلكتروني.



طرق تكويد الخدمات والسلع على منظومة الفاتورة الإلكترونية



يعد التكويد أحد أهم خطوات إصدار الفاتورة الإلكترونية، ويتمثل في إعطاء كل منتج كود خاص به ومعترف به عالميا بشبه بطاقة الرقم القومي للشخص، لذلك أعلنت مصلحة الضرائب المصرية نوعين من التكويد يمكن للمول اختيار أحدهما وفقا لما يناسبه.