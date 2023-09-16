السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السلطات المغربية تبدأ تفعيل البرنامج الاستعجالى لإعادة إيواء المتضررين من الزلزال

المغرب
المغرب

أعلن مصدر مغربي مسئول، قبل قليل، عن أن السلطات المغربية بدأت وفقًا لتعليمات العاهل المغربي محمد السادس، في تفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررًا من زلزال الحوز، معبئة كافة الوسائل بالسرعة المطلوبة.

وأضاف المصدر، أن لجنة وطنية تمثل جميع القطاعات المعنية عقدت اجتماعاتها بالرباط، وستنتقل خلال الساعات المقبلة لعقد اجتماعات أخرى مع مسئولي الأقاليم المعنية بالزلزال، وفقًِا لموقع هسبريس المغربي.

تشكيل لجان محلية لزيارات ميدانية إلى المناطق المتضررة من الزلزال بالمغرب

وأوضح المصدر، أنه سيتم تشكيل لجان محلية، ستقوم ابتداء من يوم الإثنين المقبل بزيارات ميدانية إلى المناطق المتضررة لتحديد وحصر السكان المتضررين والمساكن التي انهارت بشكل تام أو جزئي، من أجل منح المساعدات المالية المباشرة للأسر والمواطنين المتضررين في أقرب الآجال.

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وأكد المصدر، أن اللجان المحلية هي التي ستنتقل إلى جميع المناطق التي تضررت بدون استثناء من أجل المعاينة، وذلك حرصًا على وصول المساعدات إلى مستحقيها الذين تتوفر فيهم معايير الاستفادة.

والجمعة، قالت منظمة أطباء بلا حدود، إنه يتم بذل كثير من الجهود في  المغرب لتقديم الإغاثة في المناطق التي تضررت بالزلزال الذى ضرب البلاد الأسبوع الماضي وأسفر عن مقتل الآلاف.

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وأكدت المنظمة الدولية، أنه يجب القيام بالمزيد في مجال رعاية الصحة العقلية للمتضررين من الزلزال.

وأشادت المنظمة الدولية بمستوى استجابة السلطات المغربية، وفرق الدعم الدولية الطبية والإنسانية، في أعقاب زلزال الحوز، مشيرة إلى أنها لا ترى أي خطأ في الاستجابة الطبية والإنسانية لتداعيات الزلزال، وتتم تلبية جميع الاحتياجات الطبية والإنسانية العاجلة.

450 ألف درهم مساعدات من عاهل المغرب لمتضرري الزلزال

وفي وقت سابق، أعلن العاهل المغربي محمد السادس، عن أنه تم تخصيص 30 ألف درهم مساعدات للعائلات المتضررة من الزلزال، ومساعدات مالية بقيمة 140 ألف درهم لإعادة تأهيل المساكن، وتخصيص 280 ألف درهم لإعادة إعمار البنية التحتية.

وأضاف: "هناك بند خاص بالأطفال اليتامى، إذ من المقرر أن تقوم السلطات المغربية بالتكفل بهم".

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