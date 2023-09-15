عاجل.. بالأرقام.. تفاصيل تعويضات المتضررين من الزلازل فى المغرب

قال الكاتب الصحفي المغربي، السعيد قدري، إن عمليات الإنقاذ ونقل الجرحى، بعدزلزال المغرب المدمر مستمرة حتى هذه الساعة، ووصلت عشرات السيارات من المساعدات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أن الهزات الارتدادية وقعت صباح الخميس ولكنها لم تؤثر بشكل كبير على الأبنية ولا المباني التي تصدعت في ضواحي منطقة الحوز وشعر بها سكان المنطقة، مشيرًا إلى أن أبناء هذه المنطقة تعودوا على مثل هذه الهزات التي تضرب الحوز يوميًا ولكنها لا تخلف أي أضرار مثل التي خلفها زلزال يوم الجمعة.

وتابع، أن المجتمع المدني يعمل جاهدًا من شمال المغرب لجنوبه لإيصال المساعدات لكل القرى خاصة التي انقطع التواصل البري بها بسبب الانهيارات، مؤكدًا أن الطيران التابع للقوات العسكرية المغربية تجوب هذه المناطق وتواصل عمليات إنزال الأغذية والمفروشات وتقديم المساعدات.

تعويضات المضارين من الزلزال

وأكد أنه مساء اليوم تم عمل برنامج استعجالي أشرفت عليه الحكومة المغربية بأمر الملك محمد السادس، بدفع 30 ألف دولار لكل الأسر المعنية، و140 ألف دولار للمساكن التي انهارت بشكل كامل، و 80 ألف دولار لإعادة تشغيل الأماكن التي انهارت جزئيًا.