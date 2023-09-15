الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خطة مواجهة تداعيات الزلزال.. 450 ألف درهم مساعدات من عاهل المغرب لمتضررى الزلزال

العاهل المغربي
العاهل المغربي

كشفت نسرين رمضاني، مراسلة "القاهرة الإخبارية" في المغرب، عن تطورات الموقف بعد الزلزال المدمر، مؤكدة أن العاهل المغربي كشف خطة مواجهة تداعيات الزلزال.

الدولة ستتكفل بيتامى الزلزال 

وقالت، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "تم تخصيص 30 ألف درهم مساعدات للعائلات المتضررة من الزلزال، ومساعدات مالية بقيمة 140 ألف درهم لإعادة تأهيل المساكن، وتخصيص 280 ألف درهم لإعادة إعمار البنية التحتية".

وأضافت: "هناك بند خاص بالأطفال اليتامى، إذ من المقرر أن تقوم السلطات المغربية بالتكفل بهم".

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