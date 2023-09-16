متفوقًا على محرز.. محمد صلاح أكثر لاعب إفريقى يصنع أهدافًا بالدورى الإنجليزى

حقق نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، إنجازًا قياسيًا جديدًا في مسيرته الكروية.

إنجاز قياسى جديد يحققه محمد صلاح مع ليفربول فى الدورى الإنجليزى

ووفقًا لما ذكرته شبكة "ليفربول إيكو" البريطانية، فإن محمد صلاح أصبح أكثر لاعب إفريقي يصنع أهدافًا في تاريخ الدوري الإنجليزي.

ونجح محمد صلاح في فض شراكته مع الجزائري رياض محرز، لاعب أهلي جدة السعودي الحالي ومانشستر سيتي السابق، كأكثر لاعب إفريقي يصنع أهدافًا في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وتمكّن محمد صلاح من صناعة هدف مميز لزميله كودي جاكبو، الذي سجله في مرمى وولفرهامبتون في الدقيقة 55 من زمن المباراة التي تجمعهما في الدوري الإنجليزي.

كما قام صلاح بصناعة الهدف الثاني لزميله أندرو روبرتسون في الدقيقة 85 من زمن اللقاء.

وبناءً عليه، يتصدر محمد صلاح حاليًا قائمة أكثر اللاعبين الأفارقة صناعة للأهداف، برصيد 63 أسيست منذ انضمامه إلى صفوف ليفربول، متفوقًا على رياض محرز صاحب الوصافة برصيد 61 أسيست.

ويتعادل فريق ليفربول حاليًا مع وولفرهامبتون بنتيجة 1-1، في المباراة المُقامة على ملعب "مولينيو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ترتيب ليفربول وولفرهامبتون فى الدورى الإنجليزى

وقبل انتهاء المباراة، يتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، خلف كل من توتنهام هوتسبير، صاحب الوصافة بفارق الأهداف فقط، ومانشستر سيتي المتصدر برصيد 12 نقطة.

بينما يوجد فريق وولفرهامبتون، حاليًا، في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ثلاث نقاط، بعد خوض أربع جولات في الموسم الجاري 2023/ 2024.