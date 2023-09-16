لينك موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2023/2024

يبحث الكثير من طلاب الدبلومات الفنية على موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2023، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي رابط تسجيل الرغبات لطلاب الدبلومات الفنية على موقع التنسيق الالكتروني وجاء الرابط كالتالي:

https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Fani/DefaultFani.aspx

كما أعلنت الوزارة عن مد فترة التنسيق لطلاب الدبلومات الفنية حتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 سبتمبر وذلك للطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل حتى الآن، وكان من المقرر أن تنتهي يوم الخميس الماضي 14 سبتمبر.

الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد 2023

لعام 2022 كالتالي:

معهد فني صحى المنصورة 98.10

معهد فني صحى الزقازيق 97.84

معهد فني صحى طنطا 97.75

معهد فني صحى اسماعيليه 97.58

معهد فني صحى بنها 97.58

فنى صحي جنوب الوادى 97.58

معهد فني صحى الإسكندرية 97.41

معهد فني صحى بنى سويف 97.24

تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بور سعيد 97.24

معهد فني صحى سوهاج 97.06

معهد فني صحى اسوان 96.89

تجارة بور سعيد 96.89

تجارة انتساب موجه بور سعيد 96.72

تجارة كفر الشيخ 96.66

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 96.66

تجارة المنصورة 96.37

تجارة دمياط 96.37

تربية طنطا 96.20

تجارة السويس 96.20

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 96.20

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 96.20

تربية كفر الشيخ 96.20

تربية حلوان 96.16

تجارة الزقازيق 96.03

تجارة طنطا 95.86

تجارة انتساب موجه دمياط 95.86

تجارة انتساب موجه المنصورة 95.86

تجارة أسوان 95.86

تربية مدينة السادات 95.86

تجارة الإسكندرية 95.86

تجارة دمنهور 95.68

تجارة جنوب الوادي 95.68

تجارة العريش 95.68

تجارة انتساب موجه السويس 95.51

تربية سوهاج 95.51

تجارة أسيوط 95.51

تجارة مدينة السادات 95.34

تجارة القاهرة 95.34

تجارة بنها 95.34

تجارة انتساب موجه طنطا 95.34

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 95.33

تجارة انتساب موجه دمنهور 95.17

تجارة انتساب موجه الزقازيق 95.17

تجارة المنوفية بشبين الكوم 95.17

تجارة عين شمس 95.14

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 95.00

تجارة سوهاج 95.00

تجارة و إدارة أعمال حلوان 95.00

تجارة بني سويف 95.00

تجارة انتساب موجه العريش 94.91

تجارة انتساب موجه أسوان 94.83

تجارة انتساب موجه القاهرة 94.82

تجارة انتساب موجه أسيوط 94.82

تجارة انتساب موجه بنها 94.82

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 94.82

تجارة انتساب موجه مدينة السادات 94.82

تجارة انتساب موجه سوهاج 94.71

تجارة انتساب موجه عين شمس 94.66

تجارة انتساب موجه بني سويف 94.65

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 94.65

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 94.65

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 94.31

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 93.27

الفني التجارى بالروضه 92.24

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 90.86

معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات 88.96

الفني التجارى ببنها 88.27

الفني التجارى بدمنهور 88.27

سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات 88.10

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد 87.93

الفني التجارى بالاسكندريه 87.58

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية 87.41

الفني التجارى باسوان 86.37

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 86.20

جامعة عمالية شعبة الفندقة مدينة نصر 86.03

ج.عمالية علاقات صناعية بمدينة نصر 86.03

الفني التجارى باسيوط 85.68

الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمة 85.34

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 85.17

الفني التجارى بطنطا 84.82

الفني التجارى بالمطريه 84.48

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) 84.48

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة 84.31

الفني التجارى بقنا 84.13

الفني التجارى بشبرا 83.96

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية) 83.44

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية 83.10

الفني التجارى بالزقازيق 83.10

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 82.93

ج.عمالية علاقات صناعية اسكندريه 82.93

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة 82.75

الفني التجارى بسوهاج 82.58

الفراعنة العالي إدارة أعمال 82.58

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية) 82.41

الفني التجارى بالعريش 82.06

عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية 82.06

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة 81.37

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية 81.37

الفني التجارى بالمحله الكبرى 81.03

الفني التجارى بالمنصوره 80.60

ج.عمالية علاقات صناعية طنطا 80.34

نظم معلومات ادارية قطاميه 80.00

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم 80.00

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات 80.00

الفني التجارى ببور سعيد 79.82

الفني التجارى بدمياط 79.65

الفني التجارى بقويسنا 79.48

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 79.13

ج.عمالية علاقات صناعية زقازيق 78.96

العالي حاسبات و نظم تجمع أول 78.96

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج 78.27

ج.عمالية علاقات صناعية اسيوط 78.27

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الأول (شعبة إدارة) 78.27

العالي للعلوم الإدارية 6 اكتوبر 78.10

الجزيرة العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم 77.93

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة 77.75

المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف 77.75

الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال)

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