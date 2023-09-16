اقتصادى: قرارات الرئيس اليوم جاءت فى توقيت مناسب

قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، سيحقق المزيد من الحماية الاجتماعية والدعم لكل فئات المجتمع.

وأضاف "الشافعي" في تصريح خاص لـ"الدستور" أن هذا القرار جاء في توقيت مناسب جدًا في ظل مواجهة المواطنين لارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن هذا القرار يدل على شعور الحكومة بالمواطن المصري.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن اليوم عن عدد من القرارات المهمة خلال زيارته لبني سويف، أبرزها زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

زيادة الحد الأدنى للأجور

وتضمنت قرارات الرئيس السيسي، خلال كلمته في لقائه بأهالي بني سويف اليوم، زيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 4 آلاف جنيه بدلًا من 3500 جنيه لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق.

ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، بإجمالي "5" ملايين أسرة، ومضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن.

سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين

بالإضافة إلى سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، وقيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024، تعتبر دعمًا مباشرًا للمواطن المصري.