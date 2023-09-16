تشكيل ليفربول المتوقع أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن منافسات الأسبوع الخامس حيث يهتم الجمهور المصري بلقاءات "البريميرليج" وبالاخص مباريات "الريدز" لمتابعة نجم الفريق المصري محمد صلاح والمحترف ضمن صفوف الفريق حيث يهتم الملايين بأخبار الفريق ومواعيد المباريات وأيضا تشكيل ليفربول المتوقع أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2023

ومن المتوقع أن يكون تشكيل ليفربول المتوقع أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الذي يدفع به المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي الألماني يورجن كلوب على هذا النحو:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في خط الدفاع: جو جوميز، كوناتي، جويل ماتيب، آندي روبرتسون.

في خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، واتارو إندو، كورتيس جونز.

وفي خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، ديوجو جوتا.

موعد مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون في الدوري الانجليزي اليوم

وتقام المباراة الأولى في منافسات الإسبوع الخامس من الدوري الإنجليزي الممتاز بين كل من ليفربول وولفرهامبتون حيث يستضيف الأخير منافسه "الريدز" في استاد مولينيو في تمام الساعة 2:30 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون في الدوري الانجليزي

ويذاع اللقاء عبر قناة beIN Sports HD 1 حيث تملك قنوات بين سبورت حقوق بث العديد من المباريات الدوريات الأوروبية في الشرق الأوسط ولتثبيت القنوات عبر أجهزة الإستقبال الخاصة بكم يمكنكم ذلك عبر الترددات الآتية:

تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports HD 1 على نايل سات

تردد القناة: 11013.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

تصحيح الخطأ: 3/2.

تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports HD 1 على عرب سات

تردد القناة: 11547.

معدل الترميز 27500.

القمر الصناعي: عرب سات.

الإستقطاب: أفقي H.

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مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

فولهام X لوتون تاون في تمام الساعة 5 مساء.

أستون فيلا X كريستال بالاس في تمام الساعة 5 مساء.

مانشستر يونايتد X برايتون في تمام الساعة 5 مساء.

توتنهام هوتسبير X شيفيلد يونايتد في تمام الساعة الساعة 5 مساء.

وست هام X مانشستر سيتي في تمام الساعة 5 مساء.

نيوكاسل يونايتد X برينتفورد في تمام الساعة 7:30 مساء.

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