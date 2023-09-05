موعد مباراة ليفربول ولفرهامبتون المقبلة في الدوري الإنجليزي 2023 والقنوات الناقلة
موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي ضمن منافسات الأسبوع الخامس من جولات الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج والتي يتابعها جمهور الكرة المصرية والعالمية، وبالأخص محبي نجم الفريق الأحمر الإنجليزي محمد صلاح والمحترف ضمن صفوف الريدز ويتساءلون بشكل مستمر خلال محرك البحث جوجل عن موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة للمباراة.
موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الانجليزي 2023
ويحل فريق ليفربول ضيفا على نظيره ولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي يوم السبت الموافق السادس عشر من شهر سبتمبر الجاري حيث تنطلق أحداث المباراة من استاد مولينيوم في تمام الساعة 2:30 من ظهر هذا اليوم بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
القنوات الناقلة لمباراة ليفربول المقبلة في الدوري الانجليزي 2023
وبعد إلغاء قنوات بين سبورت بريميوم beIN Sports Premium أصبحت هناك قناتين مخصصتين لنقل مباريات الدوري الإنجليزي وهما beIN Sports 1-2
أما مباريات الدوري الإسباني فتنقلها beIN sports 3 ومباريات الدوري الفرنسي على beIN Sports 4 ومباريات الدوري الألماني على 5 beIN Sports.
ترتيب الدوري الإنجليزي 2023
مركز
|فريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
ضده
الفارق
نقاط
1
|مانشستر سيتي
4
4
0
0
11
2
+9
12
2
|توتنهام
4
3
1
0
11
4
+7
10
3
|وست هام
4
3
1
0
9
4
+5
10
4
|برايتون
4
3
0
1
12
6
+6
9
5
|ليفربول
3
2
1
0
6
3
+3
7
6
|أرسنال
3
2
1
0
5
3
+2
7
7
|برينتفورد
4
1
3
0
8
5
+3
6
8
|أستون فيلا
3
2
0
1
8
6
+2
6
9
|نوتنغهام فورست
4
2
0
2
6
6
0
6
10
|مانشستر يونايتد
3
2
0
1
4
4
0
6
11
|تشيلسي
4
1
1
2
5
5
0
4
12
|كريستال بالاس
3
1
1
1
2
2
0
4
13
|فولهام
4
1
1
2
4
10
-6
4
14
|نيوكاسل
4
1
0
3
7
7
0
3
15
|ولفرهامبتون
3
1
0
2
2
5
-3
3
16
|بورنموث
4
0
2
2
4
8
-4
2
17
|شيفيلد
4
0
1
3
4
7
-3
1
18
|إيفرتون
4
0
1
3
2
8
-6
1
19
|لوتون تاون
3
0
0
3
2
9
-7
0
20
|بيرنلي
3
0
0
3
3
11
-8
0