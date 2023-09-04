جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024 بعد الجولة الرابعة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024 بعد 4 جولات في الموسم الجديد 2023 / 2024 والذي انطلق في الحادي عشر من شهر أغسطس الماضي وشهد من اول يوم له أحداث كروية شيقة وأحرز العديد من اللاعبين الأهداف وبدء جمهور الكرة في مصر وخارجها يهتمون بمعرفة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024 والتنافس بين اللاعبين في إحراز الأهداف.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024

اللاعب النادي عدد الأهداف إرلينج هالاند مانشستر سيتي 6 براين مبيمو برينتفورد 4 إيفان فيرجسون برايتون 4 سولي مارش برايتون 3 سون هيونج مين توتنهام 3 تايوو أونيي نوتنجهام فورست 3 جارود بوين وست هام 3 أودسون إدوارد كريستال بالاس 3 محمد صلاح ليفربول 2 رحيم سترلينج تشيلسي 2 يوان ويسا برينتفورد 2 ألكساندر إيساك نيوكاسل 2 لويس دياز ليفربول 2 داروين نونيز ليفربول 2 بوكايو ساكا آرسنال 2 إيدي نكيتياه آرسنال 2 موسى ديابي أستون فيلا 2 رودري مانشستر سيتي 2 ماتي كاش أستون فيلا 2 ميشيل أنطونيو وست هام 2 جوليان ألفاريز مانشستر سيتي 2 جيمس ماديسون توتنهام 2 كريستيان روميرو توتنهام 2 كالوم ويلسون نيوكاسل 2 هوانج هى تشان وولفرهامبتون 2 مارتن أوديجارد آرسنال 2 كريستيان إريكسن مانشستر يونايتد 1 كاسيميرو مانشستر يونايتد 1 كريستيان إريكسن مانشستر يونايتد 1

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مواعيد مباريات اليوم الإثنين 4-9-2023 والقنوات الناقلة

ايرلنج هالاند في صدارة الهدافين

وحصد النرويجي ايرلنج هالاند لاعب فريق مانشستر سيتي على الحذاء الذهبي الموسم الماضي بعدما سجل 36 هدف من 35 مباراة خاضها متفوقا على أقرب منافس له بـ 6 أهداف وهو هاري كين صاحب الـ 30 هدف بينما ابتعد محمد صلاح الذي سيطر على عرش تلك الجائزة لعدة سنوات ليكون في المركز الرابع برصيد 19 هدف.

وبعد 4 جولات يتربع هالاند على قائمة الأكثر تهديفا في الدوري الانجليزي برصيد 6 أهداف من أربعة مباريات.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول الدوري برصيد 12 نقطة بالعلامة الكاملة حيث فاز الأربعة جولات التي خاضها.