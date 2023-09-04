الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024 بعد الجولة الرابعة

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024 بعد 4 جولات في الموسم الجديد 2023 / 2024 والذي انطلق في الحادي عشر من شهر أغسطس الماضي وشهد من اول يوم له أحداث كروية شيقة وأحرز العديد من اللاعبين الأهداف وبدء جمهور الكرة في مصر وخارجها يهتمون بمعرفة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024 والتنافس بين اللاعبين في إحراز الأهداف.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024

اللاعب

النادي

عدد الأهداف

إرلينج هالاند

 مانشستر سيتي

6

براين مبيمو 

برينتفورد

4

إيفان فيرجسون

برايتون

4

سولي مارش 

برايتون

3

سون هيونج مين 

توتنهام

3

تايوو أونيي

  نوتنجهام فورست

3

جارود بوين

  وست هام

3

أودسون إدوارد 

كريستال بالاس

3

محمد صلاح 

 ليفربول

2

رحيم سترلينج 

تشيلسي

2

يوان ويسا 

برينتفورد

2

ألكساندر إيساك 

نيوكاسل

2

لويس دياز 

ليفربول

2

داروين نونيز 

ليفربول

2

بوكايو ساكا

 آرسنال

2

إيدي نكيتياه 

آرسنال

2

موسى ديابي

أستون فيلا

2

رودري 

مانشستر سيتي

2

ماتي كاش 

أستون فيلا

2

ميشيل أنطونيو 

وست هام

2

جوليان ألفاريز

 مانشستر سيتي

2

جيمس ماديسون 

توتنهام

2

كريستيان روميرو 

 توتنهام

2

كالوم ويلسون 

 نيوكاسل

2

هوانج هى تشان 

وولفرهامبتون

2

مارتن أوديجارد 

آرسنال

2

 كريستيان إريكسن

  مانشستر يونايتد

1

 كاسيميرو 

 مانشستر يونايتد

1

كريستيان إريكسن 

مانشستر يونايتد

1

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ايرلنج هالاند في صدارة الهدافين

وحصد النرويجي ايرلنج هالاند لاعب فريق مانشستر سيتي على الحذاء الذهبي الموسم الماضي بعدما سجل 36 هدف من 35 مباراة خاضها متفوقا على أقرب منافس له بـ 6 أهداف وهو هاري كين صاحب الـ 30 هدف بينما ابتعد محمد صلاح الذي سيطر على عرش تلك الجائزة لعدة سنوات ليكون في المركز الرابع برصيد 19 هدف.

وبعد 4 جولات يتربع هالاند على قائمة الأكثر تهديفا في الدوري الانجليزي برصيد 6 أهداف من أربعة مباريات.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول الدوري برصيد 12 نقطة بالعلامة الكاملة حيث فاز الأربعة جولات التي خاضها.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هدافي الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي 2024 هالاند محمد صلاح

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