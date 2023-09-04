الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 4-9-2023 والقنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

يهتم محبو الرياضة بمتابعة مباريات كرة القدم وغيرها من مباريات التي يشارك فيها المنتخب المصري في البطولات المحلية والإفريقية، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الإثنين 4-9-2023 والقنوات الناقلة. 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأمريكي 

تقام اليوم الإثنين مباراة لوس أنجلوس وإنتر ميامي في الجولة 27 للموسم المنتظم من الدوري الأمريكي  على ملعب BMO، ولا يتم نقل مباريات الدوري الأمريكي للجمهور المصري والعربي  إلا عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV".

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مواعيد مباريات بطولة الأمم الإفريقية للكرة الطائرة 

يواجه فريق تونس للكرة الطائرة فريق مالي الساعة 16 مساءً، في إطار بطولة الأمم الإفريقية للكرة الطائرة - دوري المجموعات، بعد أن انتهت أمس الأحد مواجه المنتخب المصري الذي ينافس في المجموعة الأولى. 

يذكر أن منتخب مصر للكرة الطائرة قد فاز على نظيره المغربى 3/1 وديا، فى إطار آخر ودياته بعد تلقى خسارة من ليبيا 3/0، قبل الاتفاق على خوض شوط إضافي نجح الفراعنة فى الفوز به بنتيجة 25/14، وخاض منتخب مصر للرجال الكرة الطائرة معسكرا خارجيا قويا فى تركيا ومقدونيا وسلوفينيا، شهد وديات أوروبية قوية أيضا فى إطار الاستعدادا للمنافسة.

وتستضيف مصر البطولة الأفريقية للكرة الطائرة 2023 في الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر الجاري، والتقى منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة مع نظيره بوروندى مساء أمس م الأحد، فى لقاء افتتاح البطولة الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 و حتى 14 سبتمبر الجارى، باستاد القاهرة.

ويقع المنتخب المصري ضمن المجموعة الأولى بجانب كل من بوروندي والجزائر، وفي المجموعة الثانية، تونس ومالى وتنزانيا وتشاد، و المجموعة الثالثة منتخبات الكاميرون وكينيا وغانا وليبيا، والرابعة، المغرب ورواندا والسنغال وجامبيا، بينما لم تؤكد الكونغو برازافيل الوصول حتى الآن.

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