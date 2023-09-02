بيلينجهام يمنح ريال مدريد انتصارًا في اللحظات الأخيرة على خيتافي

انتصر ريال مدريد على ضيفه خيتافي في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإسباني بهدفين مقابل هدف

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم فريق خيتافي بهدف دون رد.

واستحوذ ريال مدريد على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين وحاول كلًا منهما تسجيل هدف مبكر.

وسجل بورخا مايورال، هدف التقدم لفريق خيتافي في الدقيقة 11 بعد تمريرة من فران جارسيا أخطأ ديفيد ألابا في تسلمها فوصلت لمايورال الذي راوغ الحارس كيبا وسدد الكرة في الشباك.

واستمرت المحاولات الهجومية من لاعبي ريال مدريد في الدقائق التالية للهدف، وحاولوا الوصول للمرمى ولكنهم لم ينجحوا في الوصول للشباك وتسجيل هدف التعادل.

وسدد لاعبو ريال مدريد 3 كرات على المرمى من 8 محاولات في الشوط الأول، مقابل وخرجت كرتين من الملعب واعترض الدفاع 3، مقابل تسديدة من 3 محاولات لفريق خيتافي وخرجت واحدة من الملعب واعترض الدفاع أخرى.

واستحوذ ريال مدريد على مجريات اللعب في الشوط الأول بنسبة 72% مقابل 28% لصالح فريق خيتافي.

وفي الشوط الثاني من المباراة، ازدادت هيمنة ريال مدريد على الاستحواذ وكذلك الأداء الهجومي في ظل تراجع فريق خيتافي للدفاع لحماية مرماهم من تلقي هدف.

وسجل خوسيلو هدف التعادل لفريق ريال مدريد في الدقيقة 47 من عمر الشوط الثاني.

وانفجر الأداء الهجومي لريال مدريد في الدقائق التالية من عمر الشوط الثاني وانحصر اللعب في المنطقة الدفاعية لفريق خيتافي.

وهدد لاعبو ريال مدريد مرمى خيتافي بأكثر من فرصة وحاولوا الوصول للمرمى وتسجيل هدف الفوز.

وسدد لوكاس فاسكيز كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع وارتدت من يد حارس خيتافي وتابعها بيلينجهام في الشباك.

وسدد لاعبو ريال مدريد 11 كرة على المرمى من 24 محاولة طوال المباراة، وخرجت 8 كرات من الملعب واعترض الدفاع 5 تسديدات؛ مقابل تسديدتين من 6 محاولات لفريق خيتافي وخرجت 2 من الملعب واعترض الدفاع مثلهما.

واستحوذ ريال مدريد على مجريات اللعب في المباراة بنسبة 76% مقابل 24% لصالح فريق خيتافي.

ورفع ريال مدريد رصيده لـ12 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد خيتافي عند 4 نقاط في المركز الـ13.