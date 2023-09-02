الشوط الأول.. خيتافى يتقدم على ريال مدريد بهدف مايورال

تقدم خيتافي على نظيره ريال مدريد، بهدف نظيف في الشوط الأول، مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

واستحوذ الريال على مجريات اللقاء بنسبة وصلت إلى 72% مقابل 28%.

وتقدم خيتافي مبكرًا على النادي الملكي عن طريق بورخا مايورال بالدقيقة 11 بعدما انفرد بمرمى كيبا بعد خطأ دفاعي من فيران جارسيا الظهير الأيسر في إرجاع الكرة لدافيد ألابا الذي لم يستغل استلام الكرة بشكل صحيح ووصلت إلى المهاجم الذي راوغ الحارس الإسباني ووضعها في المرمى الخالي.

وطالب بيلينجهام بالدقيقة 25 بركلة جزاء بعد وقوعه في منطقة جزاء خيتافي، لكن تقنية "الفيديو" لم تحتسب له شيئًا بداعي التمثيل.

تشكيل ريال مدريد.. خوسيلو يقود الهجوم أمام خيتافي

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: كارفخال، ألابا، روديجير، جارسيا

خط الوسط: كامفاينجا، بيلينجهام، مودريتش، تشاوميني

خط الهجوم: رودريجو، خوسيلو