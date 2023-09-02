السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل ريال مدريد.. خوسيلو يقود الهجوم أمام خيتافى

ريال مدريد
ريال مدريد

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره خيتافي مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

ويقود الهجوم المهاجم الإسباني خوسيلو أساسيًا لأول مرة مع الملكي هذا الموسم ويجاوره البرازيلي رودريجو.

ويعوض خوسيلو غياب البرازيلي فينسيوس جونيور الذي يغيب لفترة بسبب الإصابة التي تعرض لها الجولة الماضية.

ويبدأ أساسيًا في وسط الملعب لوكا مودريتش ويجاوره جود بيلينجهام، كامافينجا وتشاوميني.

تشكيل ريال مدريد.. خوسيلو يقود الهجوم أمام خيتافي

 

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: كارفخال، ألابا، روديجير، جارسيا

خط الوسط: كامفاينجا، بيلينجهام، مودريتش، تشاوميني

خط الهجوم: رودريجو، خوسيلو

 

تشكيل ريال مدريد ريال مدريد خوسيلو خيتافى رودريجو

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