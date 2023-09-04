الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد مرور 4 أسابيع من الدوري الإسباني.. جيرونا مفاجأة

جيرونا
جيرونا

شهد الموسم الحالي أفضل انطلاقة لنادي جيرونا في تاريخ مشاركاته في بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى، وهي 4 مشاركات فقط سواء على مستوى جمع النقاط أو على مستوى التهديف، واستقبال الأهداف.

جيرونا والإنطلاقة الأفضل في الليجا

لم يتلق جيرونا أي هزيمة في الأسابيع الأربعة الأولى، وتمكن من جمع 10 نقاط من 3 انتصارات تحققت متتالية من الأسبوع الثاني حتى الأسبوع الرابع على أندية خيتافي بنتيجة ثلاثية نظيفة، وإشبيلية بنتيجة 2 – 1، ولاس بالماس بنتيجة هدف دون رد على الترتيب لكنه في الأسبوع الأول تعادل مع نادي ريال سوسييداد تعادلا إيجابيا بنتيجة هدف لمثله. 

سجل 7 أهداف في حين لم تستقبل شباكه سوى هدفين.

بهذه النقاط يحل وصيفا خلف المتصدر نادي ريال مدريد بفارق نقطتين فقط، والمدهش أنه يسبق في الترتيب نادي برشلونة حامل اللقب الذي يحتل المركز الثالث بنفس رصيده من النقاط لكنه يتفوق بفارق الأهداف.

جيرونا في موسم 2017 - 2018

كانت أول مشاركة له في الليجا في موسم 2017 – 2018، ولم يحصد في الأسابيع الأربعة الأولى سوى 4 نقاط من فوز واحد سجل على نادي مالاجا بنتيجة هدف دون مقابل في الأسبوع الثاني، وتعادل واحد كان مع نادي أتلتيكو مدريد إيجابيا بنتيجة هدفين لكل منهما في الأسبوع الأول، وهزيمتين تلقاهما متتاليتين في الأسبوعين الثالث، والرابع على يد ناديي أتلتيك بلباو بنتيجة هدفين نظيفين، وإشبيلية بنتيجة هدف دون رد على الترتيب.

أحرز 3 أهداف بينما تلقت شباكه 5 أهداف.

أنهى هذا الموسم في المركز العاشر بـ51 نقطة حصدها من 14 فوزا، و9 تعادلات، و15 هزيمة.

 

 

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ترتيب الدوري الإسباني 2023 -2024 بعد الجولة الرابعة وفوز برشلونة

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جدول ترتيب الدورى الإسبانى بعد مباريات السبت وفوز الريال

جيرونا في موسم 2018 - 2019

كانت المشاركة الثانية له في موسم 2018 – 2019، وهي تعد الثانية من حيث أفضل انطلاقة إذ في الأسابيع الأربعة الأولى استطاع أن يجمع 7 نقاط حيث فاز في الأسبوعين الثالث، والرابع على ناديي فياريال بنتيجة هدف دون مقابل، وسيلتا فيجو بنتيجة 3 – 2 على الترتيب، وقبلها في الأسبوع الأول تعادل سلبيا مع نادي بلد الوليد أما في الأسبوع الثاني فقد تعرض لخسارة عريضة على يد الريال بنتيجة 1 – 4. 

سجل 5 أهداف أما شباكه فقد اهتزت بـ5 أهداف أيضا.

بالرغم من هذه البداية الجيدة، والمبشرة إلا أنه لم يستطع أن يحافظ عليها طويلا، وهبط إلى الدوري الإسباني الدرجة الثانية حيث احتل المركز الـ18 برصيد 37 نقطة جمعها من 9 انتصارات، و10 تعادلات، و19 هزيمة.

جيرونا في الموسم الماضي

ثم جاءت المشاركة الثالثة في الموسم الماضي بعد أن قضى 3 مواسم في الدوري الإسباني الدرجة الثانية، وحصد في الأسابيع الأربعة الأولى 4 نقاط إذ تغلب في لقاء وحيد على خيتافي بنتيجة 3 – 1 في الأسبوع الثاني، وتعادل في لقاء وحيد أيضا كان إيجابيا بهدف لمثله مع نادي ريال مايوركا في الأسبوع الرابع، وتلقى الهزيمة في لقائين بنفس النتيجة هدف نظيف على يد نادي فالنسيا في الأسبوع الأول، وسيلتا فيجو في الأسبوع الثالث.

أحرز 4 أهداف في حين دخل مرماه نفس العدد من الأهداف.

وفي الأخير تواجد في الترتيب العاشر بـ49 نقطة حصدها من 13 فوزا، و10 تعادلات، و15 هزيمة.

فهل يواصل جيرونا انطلاقته القوية في الليجا هذه المرة، ويحتل مركزا متقدما لم يحدث من قبل؟

انطلاقة جيرونا القوية لا تطمئن لا الادارة، ولا الجمهور لأنها ليست مؤشرا على بقاءه في الليجا، فحين جمع 4 نقاط في الأسابيع الأربعة الأولى احتل المركز العاشر، وحين حصد 7 النقاط هبط.

جيرونا الدوري الاسباني الجولة الرابعة ريال مدريد برشلونة

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