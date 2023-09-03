جدول ترتيب الدورى الإسبانى بعد مباريات السبت وفوز الريال

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد مباريات السبت، والتي استأنف خلالها مباريات الجولة الرابعة من جولات "الليجا" الإسبانية ، حيث شهد مباريات انتهت جميعها بالفوز والهزيمة وخلت من التعادل، بينما استطاع ريال مدريد أن يحقق الفوز بهدفين مقابل هدف في لقائه أمام فريق خيتافي، بينما نجح ريال سوسيداد من سحق غريمه فريق غرناطة بخماسية مقابل ثلاث أهداف، أما فريق ألافيس استطاعه أن يحقق الفوز على فالنسيا، بعد أن سجل هدف دون رد في شباك منافسه وبالنتيجة ذاتها انتهت مباراة رايو فاليكانو وريال بيتيس لصالح الأخير ليظل السؤال حول ما وصل إليه جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد مباريات السبت.

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد مباريات السبت