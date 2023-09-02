موعد مباراة الأهلي وسيمبا في ربع نهائي الدوري الإفريقي

أوقعت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الإفريقي في نسختها الأولي، النادي الأهلي في مواجهة قوية مع نظيره سيمبا التنزاني ضمن منافسات الدور ربع النهائي من المسابقة.

وتنطلق بطولة الدوري الإفريقي، بمشاركة 8 أندية على رأسها النادي الأهلي خلال الفترة من 20 أكتوبر وحتى 11 نوفمبر المقبل.

وتشهد النسخة الأولى من البطولة، مشاركة 8 أندية وهي الأهلي والوداد والترجي التونسي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي من التصنيف الأول.

ومازيمبي الكونغولي وأنيمبا النيجيري وبترو أتلتيكو الأنجولي من التصنيف الثاني.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا في الدوري الإفريقي

يأتي موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر المقبل في تنزانيا.

أما مو مباراة الاهلي وسيمبا الإياب في القاهرة، سيكون موعدها يوم الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر في القاهرة.

نتائج قرعة ربع نهائي الدوري الإفريقي

الأهلي × سيمبا التنزاني

الترجي × مازيمبي

الوداد × أنيمبا

صن داونز × بترو أتلتيكو الأنجولي



نظام بطولة الدوري الإفريقي

تنقسم الفرق الثمانية المشاركة في البطولة إلى مستويين وفقًا لتصنيف "كاف" للأندية.

ويضم المستوى الأول فرق الأهلي والوداد والترجي وصن داونز، في حين يضم المستوى الثاني أندية مازيمبي وسيمبا وأنيمبا وبيترو أتلتيكو.

وتُقام النسخة الأولى من البطولة بنظام الذهاب والإياب بدءًا من الدور ربع النهائي ثم الدور نصف النهائي والنهائي.



مواعيد مباريات الدوري الإفريقي

الأهلي × سيمبا التنزاني - 20 أكتوبر في تنزانيا، 24 أكتوبر في القاهرة.

الترجي × مازيمبي - 21 أكتوبر في الكونغو، 25 أكتوبر في تونس.

صن داونز × بترو أتلتيكو الأنجولي - 21 أكتوبر في أنجولا، 24 أكتوبر في جنوب إفريقيا.

الوداد × أنيمبا - 22 أكتوبر في نيجيريا، 25 أكتوبر في المغرب.