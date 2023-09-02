"كاف" ينهي كافة الاستعدادات لقرعة الدوري الإفريقي

يستعد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لسحب قرعة النسخة الأولى للدوري الإفريقي لكرة القدم والتي ستجرى بعد دقائق.

وأكمل كاف جميع التحضيرات الخاصة بالقرعة وسط تواجد مسئولين من الاتحادين الإفريقي والدولي لكرة القدم.

وستقام مراسم القرعة في تمام الساعة السابعة مساءً بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر.

وستجرى منافسات البطولة خلال الفترة ما بين 20 أكتوبر و11 نوفمبر المقبل.

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نظام بطولة الدوري الأفريقي

ستجرى منافسات النسخة الأولى من البطولة، بمشاركة 8 أندية، الأهلي، الوداد المغربي، الترجي التونسي، ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، مازيمبي الكونغولي، سيمبا التنزاني، إنيمبا النيجيري، وبيترو أتلتيكو الأنجولي.

وسيتم تقسيم الأندية المشاركة إلى مستويين طبقًا لتصنيف "كاف" للأندية، حيث سيضم المستوى كلًا من الأهلي، الوداد، الترجي، صن داونز، في حين سيضم المستوى الثاني، كلًا من مازيمبي وسيمبا وإنيمبا وبيترو أتلتيكو.

وستجرى النسخة الأولى للدوري الإفريقي لكرة القدم، بنظام الذهاب والإياب، على أن تبدأ المنافسات من الدور ربع النهائي، ثم نصف النهائي، والنهائي، الذي سيقام أيضًا بنفس النظام.

موعد ومكان المباراة الافتتاحية

وستقام المباراة الافتتاحية للبطولة، في دار السلام بتنزانيا يوم العشرين من أكتوبر، على أن تقام مباريات نصف النهائي في الفترة ما بين 29 أكتوبر و1 نوفمبر، قبل أن تجرى مباراتا الدور النهائي يومي 5 و11 نوفمبر المقبل.

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كاف يعلن إيقاف بترو أتلتيكو لمدة عامين

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إيقاف نادي بترو أتلتيكو الأنجولي لمدة عامين ومنعه من ممارسة نشاط كرة القدم سواء على المستوى المحلي أو القاري؛ لوجود شبهة فساد.

ورغم إيقاف النادي الأنجولي إلا أنه سيشارك في الدوري الأفريقي.

