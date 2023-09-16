الجارديان: ثقة الأمريكيين في اقتصاد الولايات المتحدة معدومة

أظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة “الجارديان” البريطانية، انعدام ثقة الأمريكيين في اقتصاد الولايات المتحدة وفي أداء الرئيس جو بايدن الاقتصادي.

ثلثا الأمريكيين غير راضيين عن أداء بايدن

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، أن الأمريكيين لا يثقون في الأخبار الاقتصادية للحكومة أو تقارير وسائل الإعلام عنها وذلك بحسب الاستطلاع.

وأشارت صحيفة الجارديان إلى أن مثل هذا الاستطلاع يضع البيت الأبيض أمام عقبة كبيرة لأنه يظهر سجل بايدن الاقتصادي قبل انتخابات العام المقبل.

وقالت الصحيفة إن الولايات المتحدة خرجت من ركود وباء كورونا من خلال التدابير الرسمية ولكن ثلثي الأمريكيين غير راضين عن الاقتصاد على الرغم من التقارير المستمرة التي تفيد بأن التضخم يتراجع وأن البطالة تقترب من أدنى مستوياتها منذ 50 عاما، كما يشير الاستطلاع إلى أن الكثيرين لا يدركون أو لا يصدقون الأخبار الاقتصادية الإيجابية التي أعلنتها الحكومة.

وتوضح النتائج بحسب الصحيفة انقساما سياسيا دراماتيكيا بشأن وجهات النظر الاقتصادية حيث أصبح الجمهوريون أكثر تشاؤماً من الديمقراطيين لكن الاستياء بشأن الاقتصاد منتشر على نطاق واسع.

وأفاد ثلثا المشاركين (68٪) أنه من الصعب أن يكونوا سعداء بالأخبار الاقتصادية الإيجابية عندما يشعرون بضغوط مالية كل شهر كما يعتقد ثلثا الأمريكيين بنسبة (65%) أن الاقتصاد أسوأ مما تصوره وسائل الإعلام وليس أفضل.

معدلات البطالة

وفي أغسطس، بلغ معدل البطالة 3.8%، وهو قريب من أدنى مستوى له منذ 50 عامًا. لكن الاستطلاع وجد أن 51% يعتقدون خطأً أن البطالة تقترب من أعلى مستوياتها منذ 50 عامًا بدلاً من الذين يعتقدون أنها منخفضة بالفعل (49%).

وقالت “الجارديان” إن انعدام الثقة في الاقتصاد يثير حيرة العديد من الأكاديميين والسياسيين وألقى البعض اللوم على سياسة الاستقطاب في الولايات المتحدة.

ويعتقد نحو 82% من الجمهوريين و66% من المستقلين أن الاقتصاد أسوأ مما تصوره وسائل الإعلام لكن ما يقرب من نصف الديمقراطيين (49٪) قالوا أيضًا إن وسائل الإعلام تنظر إلى الاقتصاد بشكل إيجابي للغاية.

وبشكل عام، أظهر الاستطلاع حالة من اليأس على نطاق واسع بشأن حالة الاقتصاد.

و يعتقد أكثر من نصف الأمريكيين (53٪) أن الاقتصاد يزداد سوءًا بدلاً من أن يتحسن أو يبقى على حاله، من المرجح أن يعتقد الجمهوريون والمستقلون أن الأمر يزداد سوءًا (72% و58% على التوالي، مقابل الديمقراطيين: 32%)، في حين يعتقد المزيد من الديمقراطيين أن الأمر يتحسن (32% مقابل الجمهوريين: 8%، والمستقلون: 13%).