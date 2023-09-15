ذكرى وفاة "الأستاذ".. فؤاد المهندس الفنان الذي لم يبخل على الأطفال بأعماله

يوافق الغد ذكرى وفاة النجم والملقب بـ"الأستاذ" فؤاد المهندس، حيث رحل في 16 من سبتمبر عام 2006، إثر أزمة قلبية، تاركًا خلفه إرثاً فنياً ثرياً يستحق التقدير والاحترام.

يعتبر فؤاد المهندس واحد من أبرز نجوم الزمن الجميل، وأحد رواد الكوميديا قديمًا، فهو "عمو فؤاد" الذي أحبه الصغار والكبار، هو فؤاد زكي محمد المهندس من مواليد 6 سبتمبر 1924، ولد في حي العباسية، في القاهرة.

والده هو اللغوي زكي محمد المهندس، نشأ بمدارس العزب التركية التي كانت لها فضلًا كبيرًا على تكوين شخصيته الصلبة، حيث كان جاره ابن حي العباسية الفنان الراحل صلاح ذو الفقار وصديقه المقرب، الأمر الذي ساهم في ظهور المهندس بسرعة الصاروخ بعالم الفن.

تخرج فؤاد المهندس من كلية التجارة، وانضم لفرقة التمثيل بالجامعة، فقد بدأ مشواره الفني في خمسينات القرن الماضي، وشارك في عشرات الأعمال المسرحية والسينمائية والتلفزيونية، التي تركت بصمة في ذاكرة المشاهدين.

فؤاد المهندس وشويكار.. علاقة حب اتسمت بالمثالية

بعيدًا عن أعماله الفنية المميزة، من الأمور التي كانت مميزة في حياة "عمو فؤاد" هو علاقته بشريكة عمره الفنانة شويكار، حيث تعتبر من أنجح الزيجات في عالم الفن، فقد شكل الثنائي "دويتو" مختلف سواء في السينما أو المسرح.

كان الثنائي "فؤاد وشويكار" من أشهر الثنائيات الكوميدية في السينما والمسرح العربي، والتقيا للمرة الأولى في مسرحية السكرتير الفني، فقد صرحت شويكار أنه عرض عليها الزواج أثناء تقديم مسرحية "أنا وهو وهي"، ليخرج عن النص قائلًا: “تتجوزيني يا بسكويتة”.

تم الزواج بعد الانتهاء من تصوير فيلم "هارب من الزواج"، وكانت شويكار ترتدي في المشهد الأخير فستان عروسة وطرحة، وكان فؤاد المهندس يرتدي بدلة وكرافت، فاستغل الاثنان هذا المشهد وذهبا بعد التصوير إلى المأذون في الساعة الثانية صباحًا لتتوج قصة حبهما بالزواج.

فؤاد المهندس.. الفنان الذي لم يبخل على الأطفال بأعماله

يرى فؤاد المهندس أن الفن له رسالة وهي خدمة المجتمع ولأنه يحب الأطفال فقد كان يبحث عن الأعمال التي يلتقي فيها بالأطفال، فقد قدم عدد من الأعمال المميزة للصغار ومنها:

مسرحية هالة حبيبتي: تعتبر من المسرحيات المميزة للراحل فؤاد المهندس، فهي مسرحية كوميدية درامية من إنتاج عام 1985، وهي مأخوذة عن المسرحية الأمريكية "آني" وهي من بطولة فؤاد المهندس ودلال عبد العزيز وسناء يونس والطفلة رانيا عاطف.

فوازير "عمو فؤاد": من الأعمال التي وجهت للأطفال، حيث استمرت لمدة عشر سنوات من فترة الثمانينات إلى التسعينات، حيث كانت من الأعمال المميزة بشهر رمضان.

أغاني للأطفال: قدم النجم الراحل فؤاد المهندس العديد من الأغاني الخاصة بالأطفال، والتي ما زال يرددها الكثيرين في عصرنا هذا ولعل أشهرها "عيد ميلاد أبو الفصاد" وأغنية "رايح أجيب الديب من ديله" من مسرحية "أنا فين وانت فين".