"العمل بدونه يفرق".. ماذا قالت شويكار عن فؤاد المهندس؟

تمرّ هذه الأيام ذكرى ميلاد الفنان الراحل فؤاد المهندس، أحد أبرز نجوم الكوميديا في مصر والعالم والعربي، وتُعد قصة حب شويكار وفؤاد المهندس واحدة من أشهر وأبرز قصص الحب في المشهد الفني المصري.

ربط فؤاد المهندس، والفنانة شويكار علاقة عمل تكاد تكون الأهم في المشهد المسرحي، وقدّما على مدار ما يزيد عن 25 عامًا، عددًا من الأعمال الفنية في مجال المسرح والسينما، مازالت تجبر جمهور المسرح والسينما على التوقف عندها.

سبع سنوات من الغياب

سبع سنوات هي عمر الغياب بين أبرز ثنائي في المسرح المصري "فؤاد المهندس، وشويكار" جاء آخر عمل بينهما "إنها حقا عائلة محترمة" لتغيب شويكار عن التعاون مع فؤاد المهندس لفترة 7 سنوات.

وعن أسباب الغياب قالت الفنانة شويكار في حوار للكاتب الصحفي بدوي شاهين، والمنشور بصحيفة "المصوّر" عدد أول يونيو عام 1990: "سبع سنوات ونحن نبحث عن مسرحية، وعندما وجدناها اشتغلناها.. حقيقي كده، والنص هو الذي فرض نفسه، وهو اللي خلانا ندخل الرواية".

أما فؤاد المهندس، فقال: "آخر عمل لي مع شويكار كان "إنها حقًا عائلة محترمة" من 13 سنة ومن يومها ونحن نبحث عن نص، ولما ظهر النص اشتغلنا".

أشارت الفنانة شويكار إلى أن هناك فارق بين العمل مع فؤاد المهندس وبين العمل مع غيره، وهذا يرجع إلى التفاهم الذي توّلد مع الوقت والعشرة مع "الأستاذ فؤاد"، وصرحت: "هناك تفاهم بيننا بالنظرة واللمسة والحركة، وبالتالي العمل بدونه يفرق، ولو قلت غير ذلك أكون ست غير مضبوطة، وأنا ست متربية ورباها الأستاذ فؤاد الذي أعمل معه منذ 17 عامًا ولازم أقول هذا لأنه أكيد فيه فرق".

يذكر أن زواج شويكار من فؤاد المهندس، تم على خشبة المسرح خلال المشهد الأخير من الفصل الأول في مسرحية "أنا وهو وهي".

واستمر زواجهما لمدة تزيد عن 25 عامًا، ثم حدث الانفصال بينهما، والذي لم يقطع التواصل.