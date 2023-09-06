"محمود يا حبيبي".. إفيهات لا تنسى في ذكرى صانع البهجة فؤاد المهندس

يحل علينا اليوم ذكرى ميلاد الفنان والكوميديان فؤاد المهندس، الذي رحل عن عالمنا في 16 سبتمبر عام 2006 عن عمر يناهز الـ 82 عاماً، إثر تعرضة لأزمة قلبية مفاجئة.

يعتبر الفنان الراحل فؤاد المهندس من ضمن النجوم الذين أبدعوا وقدموا الكثير في عالم السينما والمسرح، حيث أن ترك بصمة كبيرة وتاريخ هائل من الأعمال الفنية التي لا تنسى وما زالت عالقة في أذهان الكثير من الجماهير.

وتزامناً مع ذكرى ميلاد الفنان والكوميديان فؤاد المهندس، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير أبرز إفيهات صانع البهجة فؤاد المهندس خلال مسيرته الفنية، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

قدم الفنان الراحل فؤاد المهندس خلال مسيرته الفنية الكثير من الأعمال المسرحية والسينمائية، ومن ضمن تلك الأعمال التي لا تنسى: "فيلم أرض النفاق - فيلم سفاح النساء - فيلم العتبة جزاز - فيلم ربع دستة أشرار - فيلم عريس بنت الوزير"، وغيرها من الأعمال المتميزة، أما عن الأعمال المسرحية:" مسرحية سيدتي الجميلة - مسرحية سك على بناتك - مسرحية علشان خاطر عيونك - مسرحية هالة حبيبتي - مسرحية أنا وهو وهي - مسرحية حالة حب - مسرحية إنها حقاً عائلة محترمة"، وغيرها من الأعمال.

إيفهات لا تنسى في ذكرى صانع البهجة فؤاد المهندس

من ضمن أبرز إيفهات صانع البهجة فؤاد المهندس التي لاقت نجاحاً كبيراً خلال مشواره الفني وتداولها عشاق الفن والكوميديا:

1 - المكنة طلعت قماش

شارك الفنان فؤاد المهندس في فيلم “عائلة زيزي”، وكان الفيلم بيضم مجموعة كبيرة من نجوم الزمن الجميل وهم:" السندريلا سعاد حسني - الفنان الراحل أحمد رمزي - الفنانة عقيلة راتب"، وفي هذا الفيلم اشتهر بجملة “المكنة طلعت قماش”.

2 - محمود يا حبيبي

“محمود يا حبيبي” جملة يمكنك ربطها سمعها بصوت الفنانة خيرية أحمد التي كانت تلعب دور زوجة الفنان فؤاد المهندس وهذه الجملة حققت نجاحاً كبيراً في عالم السينما وعلقت الجملة مع الجماهير ليتم تداولها ما بين الناس لوقتنا هذا.

3 - ليه سموك إكس يا مستر إكس

حقق فيلم “أخطر رجل في العالم” نجاحاً باهراً في عالم السينما، بسبب تقديم فؤاد المهندس شخصية الرجل الشرير ورئيس العصابة الذي اكتشف وجود شخص آخر يشبهه ومن هنا تبدأ أحداث الفيلم بشكل كوميدي.