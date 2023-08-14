الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في ذكرى وفاتها.. قصة الحب التي جمعت شويكار وفؤاد المهندس

شويكار وفؤاد المهندس
شويكار وفؤاد المهندس

تنوعت أدوارها بين الرومانسية والكوميدية، ونجحت في تقديم دور الفتاة الارستقراطية والمرأة الشعبية، واستطاعت أن تتميز بأعمالها الفنية عن طريق شخصيتها، فكانت رمزا للجمال والبهجة والسعادة، هى الفنانة شويكار التي يحل اليوم ذكرى رحيلها.

حققت شويكار شهرة ونجاح كبير خلال مشوارها الفني، فأحبها ملايين الجماهير، وعشقها الكثير، لكنها فضلت فؤاد المهندس التي قدمت معه أبرز الثنائيات في تاريخ السينما المصرية، وبالتزامن مع ذكرى وفاتها نقدم لكم من خلال هذه السطور قصة الحب التي جمعت شويكار بالفنان فؤاد المهندس.

بدأت قصة الحب بين شويكار وفؤاد المهندس على خشبة المسرح، وجاء ذلك أثناء عرض مسرحية "أنا وهو وهي"، "تتجوزينى يا بسكوتة"، حيث طرح فؤاد المهندس هذا السؤال على  شويكار توافق على خشبة المسرح أثناء تصويرهما لأحد المشاهد.

واستطاع فؤاد المهندس وشويكار أن يكوَّنا ثنائيا مميزا خلال مشوارهما الفني، واستمروا معًا ولكن زواجهم لم ينتج عنه إنجاب، ولكنها كانت تتعامل مع أبناء فؤاد كأبنائها، واستمر زواجهم لمدة 20 عام، ثم انفصل الثنائي بشكل مفاجيء دون توضيح السبب، و استكملوا حياتهم كأصدقاء.

أعمال جمعت بين فؤاد المهندس وشويكار:

قدمت شويكار مع فؤاد المهندس 25 فيلما سينما وبعض المسرحيات أبرزهم "ربع دستة أشرار"، "العتبة جزاز"، "فيفا زلاطا"، "إجازة غرام"، "اعترافات زوج"، "هارب من الزواج"، "أخطر رجل في العالم"، وفي المسرح قدما معً "حواء الساعة 12"، "السكرتير الفني"، "سيدتي الجميلة"، "أنا وهو وهي" و"إنها حقا عائلة محترمة".

ولدت شويكار بمحافظة الإسكندرية عام 1936 لأب تركي وأم شركسية، وعشقت شويكار الفن منذ أن كانت طفلة وبالأخص المسرح، حيث كانت تحرص على متابعتها، واكتشف المخرج فطين عبد الوهاب موهبتها الفنية وخاصة في عالم الكوميديا التي كانت تتميز بها بمختلف أعمالها الفنية.

الفنانة شويكار المرأة الشعبية شهرة ونجاح خشبة المسرح مشوارهما الفني أعمال جمعت بين فؤاد المهندس وشويكا فؤاد المهندس

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