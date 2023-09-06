فؤاد المهندس.. 99 عامًا مرت على ميلاد "صاحب الروح الحلوة"

يصادف اليوم الأربعاء ذكرى ميلاد الفنان فؤاد المهندس أحد أبرز الذين مثّلوا في المسرح والسينما والتليفزيون والمذياع.

ولد فؤاد زكي محمد المهندس (فؤاد المهندس) في السادس من سبتمبر عام 1924 في حي العباسية، في القاهرة، وهو الطفل الثالث في العائلة بعد أختين هما صفية المهندس و"درية المهندس"، والشقيق الرابع “سامي المهندس”.

نشأ المهندس بمدارس العزب التركية التي كانت لها فضلًا كبيرًا على تكوين شخصيته الصلبة، وكان جاره ابن حي العباسية الفنان الراحل صلاح ذو الفقار وصديقه المقرب، وكان يعتبر عائلة ذو الفقار أساتذته ولهم دور كبير في انطلاق نجوميته في عالم الفن.

خلّف المهندس كمًا كبيرًا من الأغاني في أفلامه ومسرحياته، قدم عدة أعمال للأطفال أشهرها فوازير عمو فؤاد في شهر رمضان، والتي لاقت نجاحًا كبيرًا وكان جمهوره الأول فيها “الأطفال” بالثمانينات والتسعينات.

قدّم مسرحيات للأطفال منها هاله حبيبتي، وغنى أغاني للأطفال أشهرها: “عيد ميلاد أبو الفصاد” و"رايح أجيب الديب من ديله".

دخل المهندس تجربة الإنتاج السينمائي عندما أنتج الفيلم الكوميدي فيفا زلاطا، إلا أنه لم يلقَ نجاحاً في وقتها. فؤاد المهندس أخ لصفية المهندس.

مسيرته المهنية

والده هو اللغوي زكي محمد المهندس، ولذلك كان منزلهم قلعة للحفاظ على اللغة العربية التي أتقنها من خلال أبيه الذي كان صاحب الفضل الأول في تنمية مواهبه الفنية.

عندما التحق بكلية التجارة، إنضم لفريق التمثيل بالجامعة، وشاهد نجيب الريحاني، وأُعجب به في مسرحية الدنيا على كف عفريت، فانضم لفرقته المسرحية لعله يحظى بأحد الأدوار، إلا أن الريحاني لم يساعده كثيراً، وبعد وفاته انضم لفرقة ساعة لقلبك منذ تأسيسها في مطلع الخمسينات، وكانت هذة بدايته مع التمثيل.

في عام 1954، أعطى المخرج محمود ذو الفقار لفؤاد المهندس فرصة هامة بإسناد أول دور بطولة له في السينما في فيلم بنت الجيران أمام الفنانة شادية والذي كان من إخراج وإنتاج محمود ذو الفقار وكان بمثابة مجازفة في ذلك الوقت ولكن أقدم ذو الفقار علي هذه الخطوة لإيمانه بموهبة فؤاد المهندس الكوميدية.

وفي عام 1956، أشركه المخرج عز الدين ذو الفقار في فيلم عيون سهرانة أمام الفنان صلاح ذو الفقار والفنانة شادية ثم في أفلام بين الأطلال عام 1959 ونهر الحب عام 1960 والشموع السوداء عام 1962، وفيلم موعد في البرج عام 1962 وانطلق بعدها في عالم النجومية.

وفاته

توفي فؤاد المهندس في يوم السبت 16 سبتمبر عام 2006، عن عمر يناهز 82 عامًا، على أثر أزمة قلبية مفاجئة، نتيجةً لفزعه بعد مشاهدته سقوط جزئي لسقف غرفة النوم بمنزله بالزمالك، نتيجة نشوب حريق ونجا منها.