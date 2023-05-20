السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تزوجت محمود المليجي واكتشفها فؤاد المهندس.. كواليس حياة سناء يونس

سناء يونس
سناء يونس

رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم 20-5 عام 2006، وتركت ورائها مسيرة فنية كبيرة، حيث بدأتها في عام 1960.

إنها الفنانة الكبيرة سناء يونس التي شاركت في أكثر من 100 عمل يتنوع بين المسرح والتلفيزون والسينما، وشاركت في أول عمل مسرحى لفؤاد المهندس وشويكار تحت اسم "حالة حب".

حياتها

ولدت الفنانة الكبيرة سناء يونس في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وبدأت علاقتها بالفن من مسرح الجامعة خلال دراستها بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، وتزوجت من الفنان محمود المليجي والذي لم يعلن لأسباب خاصة.

المسرح

منذ شبابها، عملت الفنانة سناء يونس في المسرح، وكانت واحدة من الفنانات المتميزة على خشبة المسرح، حين اكتشفها الفنان الكبير الراحل فؤاد المهندس الذي قدمت معه عدة مسرحيات شهيرة منها مسرحية سك على بناتك وحالة حب وهالة حبيبتي.

السينما

قدمت سناء يونس، أكثر من 40 عمل سينمائي، وكان أبرزهم: "برج العذراء عام 1970، و حمام الملاطيلي عام 1973، جنون الشباب عام 1980، وفى عام 1986، شاركت فى بطولة أربع أعمال الأبرز في مسيرتها السينمائية وهي سري للغاية، حد السيف، اليوم السادس، الجوع.

كما  شاركت مع المخرج يوسف شاهين في عدة أفلام من بينها اليوم السادس والمصير والغضب وكان آخر أفلامها فيلم حرب أطاليا مع أحمد السقا.

التلفزيون

عملت سناء يونس في الدراما التلفزيونية، وكانت أحد الوجوه المميزة ومن أعمالها التي عرضت قبل عامين على رحيلها عام 2006 مسلسل الدم والنار لسمير سيف ومن تأليف وحيد حامد، ومثلت مسلسل كويتي مع الفنانة حياة الفهد في المسلسل الملقوفة وكان آخر عمل عرض لها على شاشة التلفزيون المسلسل العربي الشهير الحور العين مع المخرج السوري نجدت آنزور، وكان آخر أعمالها التليفزيونية مسلسل العميل 1001.

مسيرة فنية سناء يونس فؤاد المهندس شويكار حالة حب محمود المليجي

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