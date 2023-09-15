الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة بالسوبر الإفريقي 2023

الأهلي واتحاد العاصمة
الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

أصبح البحث عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي المرتقبة أمام اتحاد العاصمة الجزائري، بالسوبر الإفريقي لعام 2023، هو الأكثر قراءة على محركات جوجل الآن، لاسيما مع موعد قرب انطلاق المباراة.

وتنتظر جماهير المارد الأحمر، اللقاء بفارغ الصبر، من أجل استكمال الموسم التاريخي والاستثنائي الموسم الماضي (2022/2023)، والتي حصد من خلاله 5 بطولات مختلفة وهم استعادة لقب الدوري الممتاز من أنياب غريمه التقليدي الزمالك، ودوري أبطال إفريقيا ورد الاعتبار من الوداد المغربي، وبطولة كأس مصر نسخة (2021/2022)، ولقبي للسوبر المحلي، الأول على حساب الزمالك والثاني من بيراميدز.

كما يسعى الأهلي لمواصلة هيمنته على القارة السمراء، وحصد النجمة التاسعة من المسابقة القارية، حيث يعد أكثر الفرق تتويجًا بالبطولة أعوام 2001 و2005، و2006 و2008، و2012 و2013، و2020 و2021.

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري بالسوبر الإفريقي

تنطلق مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ستاد مدينة الملك فهد الدولي بمدينة الطائف بالسعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقي لعام 2023.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري بالسوبر الإفريقي

تنقل مباراة الأهلي مع اتحاد العاصمة الجزائري، عبر شبكة قنوات beIN Sports  القطرية، وتحديدا قناة 4 الحاصلة على كافة منافسات وبطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالشرق الأوسط.

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلى واتحاد العاصمة فى السوبر الإفريقى 2023

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي 2023

ويشارك الأهلي، في السوبر الإفريقي، بصفته بطل لقب دوري أبطال إفريقيا، على حساب الوداد المغربي، في نسخة العام الماضي، بمجموع المواجهتين ذهابا وإيابا (3/2)، بعد قرار الكاف إقامة المباراة النهائية من مواجهتين مجددا.

أما بطل الجزائر، فتمكن من التتويج بأول ألقابه تاريخيا داخل القارة السمراء، على حساب يانج أفريكانز التنزاني.

ويسبق مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، بالسوبر الإفريقي، استديو تحليلي على قناة beIN Sports 4 في تمام الثامنة مساء، يقدمه مهند الجالي، حيث يضم كل من رفيق حليش ووائل جمعة، ويوسف شيبو، بينما يعلق على المباراة المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي.

الاهلى اتحاد العاصمة السوبر الأفريقي القنوات الناقلة القنوات الناقلة لمباراة الاهلى

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