نائبة التنسيقية تبحث مع السفير الكندى فرص الاستثمار بمصر

التقت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لويس كوماس، السفير الكندي في القاهرة، وذلك بناءً على دعوة منه.

وناقش اللقاء مجالات التعاون الاقتصادي بين مصر وكندا، وتوضيح العديد من الأمور فيما يتعلق بفرص الاستثمار الواعدة في مصر والوضع الاقتصادي والحلول المقترحة، وفرص زيادة التبادل التجاري بين البلدين ومتطلبات ذلك في الأجل القصير.

تبادل الخبرات

وتبادل الطرفان الخبرات حول دور البرلمانات المصرية والكندية في الرقابة والتشريع في الجانب الاقتصادي للعبور من الأزمات الاقتصادية العالمية.

وتطرقت المناقشات إلى مستجدات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستعدادات مصر للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشاد السفير الكندي بدور نواب التنسيقية وتجاوبهم مع مطالب الشباب في الجامعات وكافة المحافل، معربًا عن ترحيبه بالمزيد من التعاون المستقبلي ودراسة توصيات الاجتماع مع نائبة التنسيقية.

ليبيا والمغرب

من ناحية أخرى، تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى شعب ليبيا الشقيق، فى ضحايا العاصفة "دانيال"، وما أسفرت عنه من سيول ضربت البلاد مؤخرًا.

وأعربت التنسيقية بخالص الحزن والأسى عن تعازيها وكامل تضامنها مع دولة ليبيا الشقيقة فى مصابها الجلل، داعية المولى - عز وجل - أن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته، وأن يربط على قلوب أسرهم وذويهم، وأن يرزقهم الصبر والسُّلوان، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

كما تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص العزاء والمواساة إلى المملكة المغربية وشعبها الشقيق، في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق بقوة 7 ريختر.

وأعربت "التنسيقية" عن كامل تضامنها مع الشعب المغربي الشقيق، سائلين المولى الشفاء العاجل للمصابين والصبر والسلوان لأهالي الضحايا.