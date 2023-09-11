"التنسيقية" تعزي ليبيا فى ضحايا العاصفة دانيال

تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص تعازيها وصادق مواساتها إلى الشعب الليبي فى ضحايا العاصفة "دانيال" وما أسفرت عنه من سيول ضربت البلاد مؤخراً .

وأعربت التنسيقية بخالص الحزن والأسى عن تعازيها وكامل تضامنها مع دولة ليبيا فى مصابها الجلل، داعية المولى - عز وجل أن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته، وأن يربط على قلوب أسرهم وذويهم، وأن يرزقهم الصبر والسُّلوان، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وقال الفنان أحمد شاكر عبداللطيف، مدير المسرح القومى سابقا، إن مصر تشهد تطوراً ملحوظاً فى مختلف المجالات، ونهضة حقيقية تشهدها كافة المستويات، ولكن ما زلنا فى احتياج لمواكبة ذلك التطور فى كل ما يخص بناء الإنسان، وإنتاج محتوى ثقافة يتماشى مع المتغيرات الدولية والنهضة الحضارية فى مصر.

أضاف خلال مشاركته في الجلسة الأولى من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التي تناقش قضية الصناعات الثقافية "السنيما والدراما.. بين تحديات الواقع والمأمول"، أن صناعة المسرح تحتاج إلى ميزانيات قد تفوق ميزانية وزارة الثقافة حاليا، مشيراً إلى أنه على القطاع الخاص أن تتضافر جهوده من أجل صناعة المسرح فى مصر، شريطة أن يكون معني برؤية تطور العقل الجمعي للأجيال، ومع احترام رؤى الدولة وتوجيهها المنضبط، مؤكداً أهمية ثقافة التنوير إلى جانب الثقافة الدعائية.

وقدم الفنان أحمد شاكر عبداللطيف، حلا لمعالجة أزمة الرقابة والفنانين، موضحاً أنه بعد انتهاء كتابة النص قد يقابل بالقبول أو الرفض، وفى الحالة الثانية قد يشعر الفنان بالإحباط والسلبية، لذا علينا أن نطبق حلا لنصنع رؤية مشتركة يشارك بها كل المعنيين بصناعة الفن والثقافة فى مصر من خلال تأسيس موقعًا إلكترونيًا يُطرح عليه كل الرؤى الخاصة بالمرحلة القادمة، وكافة القضايا المعنية التى تتسق مع التوجهات التى تحفظ مستقبل أفضل لشبابنا، وقضايانا، مع الأخذ فى الإعتبار استراتيجية الدولة.

أضاف أنه بذلك نصنع مباراة تنافسية بتقديم الأعمال الملائمة، ونتشارك بإيجابية من أجل تقديم ثقافة تنويرية إلى جانب الثقافة الدعائية، مشدداً على أهمية وصول الثقافة إلى الفئات البسيطة والمهمشة، والتواصل الثقافى معهم، وموافاتهم وتعريفهم بالإنجازات الثقافية.

وأوصى بضرورة التمسك بالهوية الوطنية والاعتزاز بالتاريخ، بجانب مواكبة الرؤى المستقبلية المتطورة أحد أهم التوازنات فى المرحلة القادمة، حتى لا نترك الشباب فريسة لأفكار خارجية تلغى مصريته وتوحي له بطرح مختلف لا يتناسب مع هويته.

وقدم عبداللطيف الشكر إلى الرئيس السيسي على دعوته للحوار الوطنى الذى يرقى لأعلى مستويات الديمقراطية فى العالم.

وأدار الحوار خلال الصالون؛ مصطفى كريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى من الصالون كل من الفنان أحمد شاكر عبداللطيف، رانا رجب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عزوز عادل، عضو التنسيقية، بينما يشارك في الجلسة الثانية من الصالون كل من النائب شريف الجابري، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، محمد أسامة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محمد مخاليف، أمين شباب حزب المصريين الأحرار، مصطفى الأشرم، رئيس اتحاد طلاب جامعة الجلالة.