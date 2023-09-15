الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

السبت.. انطلاق الدورة 57 لشباب الصحفيين الأفارقة بمبنى ماسبيرو

مبنى ماسبيرو
مبنى ماسبيرو

تنطلق، غدا السبت، الدورة 57 لشباب الصحفيين الأفارقة بمبنى ماسبيرو، وتضم ١٥ صحفيا يمثلون ١٥ دولة إفريقية، بالإضافة إلى خمسة من الصحفيين المصريين

وينظم الدورة اتحاد الصحفيين الأفريقيين بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزارة الخارجية، ويفتتح الدورة كل من الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والكاتب الصحفي محفوظ الأنصاري رئيس اتحاد الصحفيين الإفريقيين، والدكتورة سامية عباس الأمين العام لاتحاد الصحفيين الإفريقيين. 

وتعقد الدورة لمدة ثلاثة أسابيع في الفترة من ١٦ حتى ٥ أكتوبر المقبل بالقاهرة، وتضم برنامجا سياسيا واقتصاديا وإعلاميا وترفيهيا.  

زيارات ميدانية

ويحاضر بالدورة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، والسفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد السابق لمنظمة الوحدة الإفريقية، والسفير محمد البدري مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، والدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، والدكتورة سماح المرسي أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الدراسات الإفريقية العليا، وأحمد أيوب رئيس تحرير مجلة المصور، والكاتب الصحفي عزت إبراهيم رئيس تحرير جريدة "الأهرام ويكلى" وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. 

وتضم الدورة زيارات ميدانية لمؤسسات وكالة أنباء الشرق الأوسط، والأهرام والأخبار، وتدريبا على صحافة الموبايل بمركز تدريب نقابة الصحفيين، وزيارات تعريفية بالمشروعات القومية الجديدة. 

وكانت لجنة التدريب بمجلس نقابة الصحفيين حددت شروط الالتحاق بالدورة؛ وهي إجادة اللغة الإنجليزية أو الفرنسية، وأن يتراوح سن المتقدمين بين ٢٠ و٣٥ عاما، وألا يسبق للزميل المشاركة في أي من الدورات السابقة.

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«نقابة الصحفيين» تُقرر زيادة المعاشات والحد الأدنى للأجور

شباب الصحفيين الصحفيين الأفارقة مبنى ماسبيرو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وزارة الخارجية

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