الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"البلشى": نقابة الصحفيين تناضل دائمًا من أجل الاستقلال

نقيب الصحفيين
نقيب الصحفيين

رحّب خالد البلشي نقيب الصحفيين، بالزملاء المشاركين في الدورة ٥٦ لشباب الصحفيين الأفارقة، التي ينظّمها اتحاد الصحفيين الأفارقة.

وقال البلشي، خلال لقاء عقدته النقابة لهم اليوم، إننا أبناء مهنة واحدة، وأهم أدوار النقابات في العالم، أنها لُغة تفاوض بين الشعوب، ونحن أبناء قارة أم، ومساحات التواصل التي تُتيحها هذه اللقاءات هي شديدة الأهمية، نتعرّف من خلالها على أوضاع زملائنا في العالم.

وأضاف أن مصر تحتفل هذا الشهر باليوم العالمي لحرية الصحافة، متمنيًا أن يكون اللقاء بداية للقاءات مُتعددة، خاصة أن اتحاد الصحفيين الأفارقة يُجهّز للاحتفال بمرور خمسين عامًا على التأسيس، وهي مناسبة جامعة لنا، يجب فيها أن نفتح نقاشًا أوسع على أرضية المهنة، التي نتشارك فيها جمعيًا، وعلى أرضية أن نخوض معًا عملًا مشتركًا لتطوير مهنة الصحافة.

وتابع: "نقابة الصحفيين المصريين دائمًا تناضل من أجل الاستقلال، وسيظل هذا النضال من أجل مساحات أوسع من الحرية، وهي مؤشر على أننا نريد وضعًا أفضل دائمًا، وهذا يُعبّر عنه المبنى الذي نحن بصدده، هو مبنى يُعبّر عن قوة تأثير هذه النقابة، وتم بناؤه عقب معركة قوية خاضتها نقابة الصحفيين من أجل حرية الصحافة في مصر عام ١٩٩٦، وانتصرت فيها إرادة الصحفيين، وتم بناء هذا المبنى من خلال أموال حكومية".

واستكمل قائلًا: "النقابة ورثت تاريخًا نضاليًا ونقابيًا، وهذا التاريخ ما أكسب الصحفيين قوة، في وقت يبحثون فيه عن مساحة أكبر وقدرة أكثر عن التعبير، وكانت الانتخابات الأخيرة تعبيرًا عن ذلك الوضع بالأمل والقدرة، وبرسائل حملتها الجمعية العمومية، نحن نحفر طريقًا لمزيد من الاستقلال والتواجد، هكذا علّمنا أساتذتنا، وهكذا أسهموا في بناء الكثير من الاتحادات التي التي تدافع عن المهنة".

وكانت قد انطلقت الدورة الـ٥٦ لشباب الصحفيين الأفارقة؛ حيث تضم ٢٥ صحفيًا يُمثلون دولهم، بينهم ٥ من الصحفيين المصريين.

ويُنظم اتحاد الصحفيين الإفريقيين، برئاسة محفوظ الأنصاري، دورة شباب الصحفيين الأفارقة الـ٥٦، بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر، ونقابة الصحفيين.

خالد البلشي نقيب الصحفيين شباب الصحفيين الأفارقة اتحاد الصحفيين الأفارقة أدوار النقابات

الأكثر قراءة

إنقاذ طفلة اختطفها لص بالفيوم فى اللحظة الأخيرة

ندوات مكثفة للقومي للمرأة للتوعية بمبادرة المشروعات الخضراء في أسيوط

المشدد 5 سنوات لمتهم زور رخصة قيادة سيارة ببورسعيد

إصابة 14 شخصًا فى انقلاب سيارة أجرة على طريق بحيرة قارون بالفيوم

السجن 3 سنوات لعاملين لاتهامهما بالاتجار فى الحشيش بسوهاج

هبة الفولى: الحوار الوطنى منصة جامعة لكل المصريين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

هل يورط زيلينسكي الغرب في حرب عالمية ثالثة؟

لواء.حمدى البطران

السوفييت.. ونكسة 1967

جمال-أسعد

الحوار.. وحرية التعبير عن الرأى

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"