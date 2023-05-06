السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انطلاق الدورة 56 لشباب الصحفيين الأفارقة بمبنى ماسبيرو

الأعلى لتنظيم الإعلام
الأعلى لتنظيم الإعلام

انطلقت اليوم السبت، أعمال الدورة التدريبية الـ56 لشباب الصحفيين الأفارقة، والتي ينظمها اتحاد الصحفيين الإفريقيين برئاسة محفوظ الأنصاري بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر.

ويشارك في الدورة ممثلو 15 دولة إفريقية، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الصحف القومية والحزبية.

وقال السفير أحمد حجاج مستشار الاتحاد، خلال افتتاح الدورة اليوم: "سنحتفل معًا خلال هذه الدورة بيوم إفريقيا.. وسنتعرض لدور الصحافة على الصعيد الإفريقي، حيث احتفل العالم باليوم العالمي للصحافة في الثالث من مايو الجاري". 

وقال الكاتب الصحفي صالح الصالحي وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: "ستكون دورة على المستوى المهني وتبادل الخبرات والتعرف على الثقافة المصرية ومناقشة الشأن الإفريقي وما يحيط به، ومهمتنا الدفاع عن القارة الإفريقية ووحدة بلدانها وهو الأمر الأكثر أهمية، وعليكم بناء الوعي لدى الشعوب الإفريقية، فالقارة السمراء هي بيتنا جميعًا، والصحافة هي مهنة المتاعب وحرية الصحافة هي شاغلنا الأكبر وحرية الرأي والتعبير مكفولة في مصر".

من جهتها، أكدت الدكتورة سامية عباس، الأمين العام لاتحاد الصحفيين الإفريقيين، أن الاتحاد بصدد إنشاء مكتبة تضم كل الوثائق والكتب عن الشأن الإفريقي، والتي ستلعب دورًا كبيرًا في مساعدة الصحفيين والمهتمين بالشأن الإفريقي للقيام بدورهم. 

ومن المقرر أن تناقش هذه الدورة عدة موضوعات من بينها اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وتمكين المرأة والشباب والعلاقات المصرية الإفريقية ودور الإعلام في بناء وعي الشعوب، بالإضافة إلى مستقبل الصحافة الورقية والإلكتروتية والطاقة في إفريقيا وقضايا البيئة وتداعيات العملية العسكرية الروسية الأوكرانية على إفريقيا.

كما تشمل الدورة زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات الإعلامية والمشروعات القومية للاطلاع على ما تشهده مصر من إنجازات في البنية التحتية على كل المستويات، بالإضافة للقيام بزيارات للمناطق السياحية والأثرية المختلفة.

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