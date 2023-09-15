اعترافات "ديلر جمصة": "ببيع الحشيش لراغبي تعاطي المخدرات من المصيفين"

أقر عنصر إجرامي يتاجر في المخدرات، عقب القبض عليه بعد مطاردة مع ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية، بحيازته المواد المخدرة لبيعها على المصطافين من راغبي تعاطي المخدرات بمقابل مادي في مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية.

وقد تم تحرير المحضر اللازم، عقب إدلاء المتهم باعترافات تفصيلية، وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة .

تفاصيل الواقعة

وكان قد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية من ضبط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج) بدائرة قسم شرطة جمصة ، وبحوزته (2,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش - بندقية آلية وطلقات لذات العيار) .

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري للدفاع والمبلغ المالي من حصيلة البيع والسيارة لسهولة التنقل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

القبض على أخطبوط المخدرات في كرداسة بـ 19300 قرص ترامادول

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عنصر إجرامي له معلومات جنائية، تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة مركز شرطة كرداسة مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات قامت قوة أمنية مكبرة من ضباط الإدارة بإعداد عدة أكمنة، أسفرت إحداها عن ضبطه حال تواجده بدائرة المركز وبحوزته (19,300 قرص مخدر لعقار الترامادول – كمية لمخدر الحشيش)، بمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و940 ألف جنيه تقريباً، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية واخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.