مصرع "فرامل" في مواجهة مع الشرطة بأسوان

لقى فرامل مصرعه كأحد أخطر العناصر الإجرامية من تجار المخدرات بدائرة مركز كوم أمبو بأسوان و3 آخرين من شديدي الخطورة خلال تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

وضبط مع المتهمين: (2 بندقية آلية – 4 خزينة – 2 بندقية خرطوش – فرد محلى - عدد كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر البانجو وزنت 40 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو وزنت 3 كيلو جرام – سيارة ربع نقل "بدون لوحات معدنية – دراجة نارية – مركبة "تروسيكل" – ميزان حساس).

وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة البلطجة

في القانون رقم 58 لسنة 1937، تم تعريف البلطجة وهى الأفعال التى من شأنها الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة وحدد القانون العقوبات الناتجة عن هذه الأفعال.

المادة 375 مكررة تنص على أنه يُعاقَب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة كل من يُظهِر القوة أو يَهدِد بالعنف، سواءً بنفسه أو بواسطة الآخرين، وذلك بهدف ترويع الآخرين أو إيذائهم ماديًا أو معنويًا، أو سرقة ممتلكاتهم أو الإضرار بها أو الحصول على منفعة منها. كما يُعاقَب بالحبس من يُحاول التأثير على إرادة الآخرين لفرض السطوة عليهم، أو يُجبرهم على القيام بأعمال ضد إرادتهم، أو يعرقل تنفيذ القوانين والأحكام. إذا كان هذا الفعل يسبب الرعب أو يُعرِّض حياة الآخرين للخطر، فإنه يُعاقَب بالحبس، وذلك سواءً كان المجني عليه شخصًا أو ممتلكاتٍ أو حقوقًا.

يتم تطبيق عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات في حال وقوع الفعل من قبل شخصين أو أكثر، أو إذا تم استخدام حيوان يثير الذعر أو حمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومات أو أي مواد ضارة أخرى، كما يتم تطبيق العقوبة حال وقوع الفعل على امرأة أو شخص لم يتجاوز الثامنة عشرة من العمر.