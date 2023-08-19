حاولت منعه منه تعاطى المخدرات فذبحها.. جزار يقتل زوجته بالقناطر الخيرية

دفعت المخدرات جزارا إلى إنهاء حياة زوجته طعنا بسلاح أبيض سكين، عقب محاولتها إثنائه عن تعاطي المخدرات، فنشبت بينهما مشادة كلامية بالقناطر الخيرية.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية؛ عن قيام "محمود. م. ب"، 30 سنة جزار، بالتعدي على زوجته "دهب" 25 سنة، وإصابتها بجرح قطعي في الوجه، و3 طعنات في البطن، وتوفيت متأثرة بإصابتها.

ودلت التحريات على أن يوم الواقعة، قام المتهم بتعاطي المخدرات وحدث خلاف بينه وبين المجني عليها لمنعه من تناول المواد المخدرة واحتد الخلاف بينهما حتى تطور لمشاجرة قام خلالها الزوج بطعنها عدة طعنات نافذة بالبطن وجرح ذبحي بالرقبة، وتركها غارقة في دمائها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتمكن ضباط الشرطة من القبض على المتهم، أثناء محاولته التعدي على والدة زوجته بالضرب داخل المستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفاة.