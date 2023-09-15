ضبط 49 كيلو.. "الأمن" يداهم أوكار المخدرات في أسوان ودمياط

قام قطاع الأمن العام تحت رئاسة اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية مدير القطاع، وبمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط)، بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام على مدار الـ24 ساعة المنقضية عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ونجح ضباط قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط أمن أسوان في ضبط (4) قضايا مخدرات "اتجار" ضُبط خلالهم (6 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 5 كيلو جرام من مخدر البانجو - كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الشابو) بحوزة 5 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية".

كما تم تنفيذ (685) حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن دمياط

كما تمكن ضباط قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن دمياط ضبط (6) قضايا مخدرات "اتجار" ضُبط خلالهم (9,500 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 25 كيلو جرام من مخدر البانجو – 4 كيلو جرام من مخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين) وكذا ضبط (5 فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة (7) متهمين "لـ 6 منهم معلومات جنائية".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

ضبط مخدرات في مدينة بدر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديريـة أمن القاهرة مـــن ضبط (شخصين- مقيمان بالدقهلية) حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 3 كيلو جـــــرام– 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهمـــا اعترفا بحيازتهما للمادة المخدرة بقصد الاتجار والهاتفين للتواصل بعملائهما والسيارة لتسهيل تنقلاتهما.