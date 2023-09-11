الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنية في الجيزة

متهم
متهم

 تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة الجيزة" لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.

وتبين أنهم حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (20 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

ضبط المتهمين بتزوير المحررات الرسمية بالإسكندرية 

 

كما نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالإسكندرية لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.

مكافحة المخدرات تزوير المحررات قطاع الأمن العام مديرية أمن الإسكندرية خاتم شعار الجمهورية توكيل مزور

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