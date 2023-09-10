الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط قضية غسيل أموال بـ50 مليون جنيه.. وكشف تفاصيل مقتل شاب بالبساتين

ضبط متهم
ضبط متهم

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال مدير إحدى الشركات مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بخارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع.

 

ضبط قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه


كشفت قوات الأمن محاولة المتهم غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات، شراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية.

وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

تفاصيل مقتل شاب في البساتين

وكشفت تحريات مباحث القاهرة ، اليوم الأحد، عن ملابسات العثور على جثة شاب داخل مسكنه بمنطقة البساتين.

تلقى مأمور قسم شرطة البساتين إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب في ظروف غامضة بدائرة القسم.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ بقيادة مفتش المباحث تنسيقا مع مفتش الصحة. تبين أن الجثة لشخص يدعى "بركات.ك" يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية وأن الوفاة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسرعة كشف وملابسات الحادث ، واستدعاء آسرة المتوفي لسماع أقوالهم في الوفاة، لتحديد دائرة المشتبه فيهم ووجود شبهة جنائية من عدمه.

كما طلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، وانتقال فريق من النيابة العامة لمناظرة جثة المتوفي وإعداد تقرير.

الصبغة الشرعية كيانات مشروعة غسل أموال النقد الأجنبي شراء السيارات

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