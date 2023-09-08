القبض على 3 تجار فى النقد الأجنبى بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، في ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية ومحلية بحوزة 3 أشخاص بالقاهرة، بقصد الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

وبمواجهة المتهمين أمام اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أقروا بما هو منسوب إليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عامل وصاحب مخبز- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، متخذين من المخبز المشار إليه مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبصحبتهما (عامل بمحل إلكترونيات- مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية) وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية").

وبمواجهتهم اعترف المتهمان الأول والثاني بحيازتهما المبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بالنقد الأجنبي، وأضاف الثالث أنه كان متواجدًا صحبتهما بقصد استبدال مبالغ مالية من العملة الأجنبية إلى المحلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.