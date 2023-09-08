الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على 3 تجار فى النقد الأجنبى بالقاهرة

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، في ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية ومحلية بحوزة 3 أشخاص بالقاهرة، بقصد الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

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ضبط عاملين فى القاهرة لاتجارهما غير المشروع فى النقد الأجنبى

وبمواجهة المتهمين أمام اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أقروا بما هو منسوب إليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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حبس 5 متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عامل وصاحب مخبز- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، متخذين من المخبز المشار إليه مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبصحبتهما (عامل بمحل إلكترونيات- مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية) وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية").

 وبمواجهتهم اعترف المتهمان الأول والثاني بحيازتهما المبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بالنقد الأجنبي، وأضاف الثالث أنه كان متواجدًا صحبتهما بقصد استبدال مبالغ مالية من العملة الأجنبية إلى المحلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اللواء أشرف الجندي مبالغ مالية عملات أجنبية وزارة الداخلية اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة الاتجار في النقد الاجنبي

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