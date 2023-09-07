الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عاملين فى القاهرة لاتجارهما غير المشروع فى النقد الأجنبى

متهمان
متهمان

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية فى مديرية أمن القاهرة قيام عاملين بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، متخذين من دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامى، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهما على (مبالغ مالية عملات "محلية- أجنبية") وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما غير المشروع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط عامل بالمنيا لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عامل بالمنيا لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم.

ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكترونى، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا- بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الإلكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بشركات مختلفة وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من جهات حكومية أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض، ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، تم استهدافه وأمكن ضبطه بمحل إقامته، وبحوزته 2 هاتف محمول، بفحصهما تبين احتواؤهما على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات النصب والاحتيال على المواطنين، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه، وارتكابه عدد (9) وقائع أخرى بذات الأسلوب.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية امن القاهرة الاتجار بالنقد الأجنبى قسم شرطة مدينة نصر النقد الأجنبي وزارة الداخلية

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