الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أمن القاهرة يعيد أجنبيًا متغيبًا لأسرته فى مدينة نصر

الأمن
الأمن

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة في إعادة أجنبي يعاني من اضطرابات نفسية متغيب لأسرته في مدينة نصر.

تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") بغياب نجله (يحمل ذات الجنسية "يعاني من اضطرابات نفسية").

بالفحص وإجراء التحريات تمكن رجال المباحث من العثور عليه حال سيره بدائرة القسم، وتم اصطحابه وتقديم كافة المساعدات وتسليمه لأهليته. 

ومن جانبهم تقدموا بالشكر للأجهزة الأمنية على سرعة التعامل والاستجابة.

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