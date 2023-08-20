الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط تشكيل عصابي غسل 70 مليون جنيه حصيلة النقد المشبوه

تشكيل عصابي
تشكيل عصابي

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بالجيزة)؛ لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق (شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات).

وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة بالإضافة إلى مبالغ مالية تم ضبطها بحوزتهم. 

وقدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (70 مليون جنيه تقريبًا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إتخاذ الإجراءات القانونية الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تكوين تشكيل عصابي تخصص فى الإتجار جرائم الأموال العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الصبغة الشرعية السوق المصرفي

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