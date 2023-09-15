ضبط متهم بسرقة سيارة من سيدة على طريق الفيوم

نجح ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة وبمشاركة ضباط مباحث الجيزة في ضبط عامل لقيامه بانتحال صفة وسرقة سيارة من منطقة حدائق أكتوبر.

تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة يفيد تلقيهم بلاغ من (سيدة – مقيمة بدائرة القسم) بسرقة سيارتها بطريق الفيوم بدائرة القسم.

بالفحص وسؤال المبلغة (مقيمة بدائرة القسم) قررت أنه حال سيرها بالطريق المُشار إليه بالسيارة ملكها قام أحد الأشخاص بإستيقافها وسرقة سيارتها بأسلوب انتحال الصفة ولاذ بالهرب.

على الفور تم تشكيل فريق من المباحث على أعلى مستوى لكشف تفاصيل تلك الجريمة، وتوصلت تحريات و جهود فريق البحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبمشاركة مديرية أمن الجيزة عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح)، وبحوزته (طبنجة صوت - السيارة المُبلغ بسرقتها) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.

عقب اعتراف المتهم تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق مع المتهم.