الجمعة 15 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط متهم بسرقة سيارة من سيدة على طريق الفيوم

متهم
متهم

نجح ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة وبمشاركة ضباط مباحث الجيزة في ضبط عامل لقيامه بانتحال صفة وسرقة سيارة من منطقة حدائق أكتوبر.

txt

حبس متهم بتزوير محررات رسمية في الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات

تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة يفيد تلقيهم بلاغ من (سيدة – مقيمة بدائرة القسم) بسرقة سيارتها بطريق الفيوم بدائرة القسم. 

بالفحص وسؤال المبلغة (مقيمة بدائرة القسم) قررت أنه حال سيرها بالطريق المُشار إليه بالسيارة ملكها قام أحد الأشخاص بإستيقافها وسرقة سيارتها بأسلوب انتحال الصفة ولاذ بالهرب.

txt

حل لغز مقتل أجنبي في 6 أكتوبر ومعركة بالشوم لسرقة سيارة بمطروح

على الفور تم تشكيل فريق من المباحث على أعلى مستوى لكشف تفاصيل تلك الجريمة، وتوصلت تحريات و جهود فريق البحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبمشاركة مديرية أمن الجيزة عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح)، وبحوزته (طبنجة صوت - السيارة المُبلغ بسرقتها) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.

عقب اعتراف المتهم تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق مع المتهم.

قطاع الأمن العام ضباط مباحث الجيزة سرقة سيارة منطقة حدائق أكتوبر اللواء هشام أبوالنصر طريق الفيوم عقوبة السرقة

الأكثر قراءة

برلمانية تتقدم بسؤال عاجل للحكومة حول زيادة مدة انقطاع الكهرباء

توزيع 500 كرتونة وطن لحوم.. قطار الخير للتحالف الوطنى يصل بنى سويف (فيديو)

السيسى.. رئيس اختاره الشعب فاختار لهم "حياة كريمة"

لتمكين فرق الإنقاذ من البحث.. السلطات الليبية تقرر منع المدنيين من دخول درنة

الحلم.. "حياة كريمة" طفرة حقيقية فى تطوير قرى ونجوع مصر (فيديو)

"الداخلية" تضبط "ربع طن مخدرات" و89 سلاحًا ناريًا خلال 24 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

لواء.حمدى البطران

حملات تبرع غامضة

حسين دعسة

مشاهد ما بعد قمة نادرة بين موسكو و‎بيونج يانج

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات

استشهاد وإصابة 8 جنود سوريين إثر عدوان إسرائيلى على ريفى طرطوس وحماة

استشهاد جنديين سوريين وإصابة 6 فى غارة إسرائيلية على طرطوس