موقع سياحي جديد.. 10 معلومات عن ممشى أبوسمبل في أسوان

تشهد المدن على مستوى محافظة أسوان، العديد من أعمال التطوير وإنشاء عدد كبير من المشروعات الكبرى، والتي ستساهم بدورها في فتح مواقع سياحية جديدة جاذبة لجميع الزائرين من السائحين من مختلف بلدان العالم والمصريين أيضًا، ما سيساعد فى الترويج للمحافظة بشكل كبير جدًا عالميًا ومحليًا.

هناك عدد من المشروعات التي تم افتتاحها مؤخرًا على أرض محافظة أسوان، وجنى المواطنين ثمارها بالفعل، أبرزها افتتاح المرحلة الأولى من مشروع ممشى أهل مصر، والذي حقق صدى واسع جدًا، نظرًا للشكل الجمالي الذي أصبح عليه الكورنيش حاليًا، وأصبح مبهرًا للأهالى أسوان والزائرين أيضًا.

بينما هناك مشروعات يتم تنفيذها وعلى وشك الانتهاء وسيتم افتتاح المراحل الأولى خلال الأشهر القليلة القادمة، وأخرى مازالت في أولى نسب تنفيذها، ولكن يتم العمل فيه بشكل منظم ومستمر، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

تفاصيل مشروع الممشى السياحي بمدينة أبو سمبل

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن مشروع الممشى السياحى بمدينة أبو سمبل السياحية جنوب محافظة أسوان:

1- يبلغ طول مشروع الممشى السياحى بمدينة أبو سمبل السياحية 600 متر.

2- وصلت نسبة التنفيذ بمشروع الممشى السياحى حتى الآن 40 %.

3- بلغت التكلفة المالية للمشروع نحو 24 مليون جنيه دعمًا من وزارة السياحة والأثار.

4- يتم تنفيذ المشروع بواسطة الهيئة العربية للتصنيع.

5- يشتمل مشروع الممشى السياحى بمدينة أبو سمبل على إنشاء التكاسي والانترلوك.

6- ويتضمن تطوير ورفع كفاءة الجزر الوسطى بالمدينة وتركيب البلدورات.

7- وتضم اعماله تركيب قاعدة الديكور للأعمدة، و أحواض الزهور المضيئة.

8- كما يتضمن تركيب برجولات وأعمدة إنارة ديكورية تحمل الهوية البصرية للمحافظة.

9- ويشمل أيضًا إنشاء كافية ودورات مياه عمومية مجهزة بوحدة للمواطنين من القادرين باختلاف مرتادي الممشي السياحي.

10- ويتضمن عمل الرامبات للتيسير على حركة ذوى الهمم لاستمتاعهم بالبانوراما الجمالية داخل الممشى السياحى عند الإنتهاء منه فى ثوبه الجديد.