الأربعاء 13 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يكلف بإعداد التصميمات الهندسية لتجهيز المرحلة الـ2 بالجبانة الجديدة

اجتماع محافظ أسوان
اجتماع محافظ أسوان

ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اجتماع لجنة "تكريم الإنسان"، فى إطار جهود المحافظة للإهتمام بالمقابر وأماكن دفن الموتى، وذلك بحضور رئيس وأعضاء اللجنة من الجهات التنفيذية والمجتمع المدنى. 

تجهيز المرحلة الثانية بالجبانة الجديدة

ومن جانبه كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان بالبدء فوراً فى إعداد التصميمات والرسومات الهندسية الخاصة بتجهيز المرحلة الثانية بالجبانة الجديدة المقامة بالضفة الغربية لمدينة أسوان بالطريق الصحراوى الغربى الممتد إلى مطار أسوان الدولى والتي تصل مساحتها إلى 123.5 ألف م2 من إجمالى المساحة الكلية المخصصة لهذا الغرض بواقع مليون م2 وذلك وفقاً لرؤية مستقبلية متكاملة. 

الاستعانة بالجهات المختصة فى إنشاء أماكن دفن الموتى 

وشدد محافظ أسوان على أهمية أن يتم الاستعانة بالجهات المتخصصة فى إنشاء المقابر وأماكن دفن الموتى لتكون بشكل نموذجى وحضارى وكاملة الخدمات والمرافق الأساسية بإمكانيات المحافظة ، فضلاً عن إنشاء سور مرتفع وبوابات أمنه مدون عليها أرقام محددة لكل بوابة، مع رفع كفاءة المسجد، وتوفير كافة المتطلبات الخاصة بدفن الموتى، وكذا وضع أسهم تعريفية لتسهيل حركة دخول وخروج المواطنين، وأيضاً السيارات، مع مراعاة الإلتزام بتوسعة الشوارع المؤدية للمقابر لتستوعب أكثر من سيارة ورصفها وإنارتها بشكل جمالى وراقى، ولتصبح نموذج استرشادى متكامل لباقى المراحل التالية بهذا المشروع الإنسانى دون مبالغة لتحقيق الهدف الأسمى منها على الوجه الأكمل. 

فريق عمل متكامل

ووجه اللواء أشرف عطية إلى ضرورة أن يكون لكل مرحلة فريق عمل متكامل يقوم بتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بدفن الموتى على مدار اليوم، والتعامل مع المواقف الطارئة أولاً بأول ، وأيضاً تنفيذ أى أعمال صيانة لأى مرافق أو خدمات لتكون بجودة عالية باستمرار، مع إتاحة الفرصة للأخوة الأقباط للحصول على أى مساحات لتخصيصها كمقابر لهم، مطالباً بأن يتم التنسيق مع الجمعيات المختلفة للمساهمة والمشاركة فى توفير سيارات لدفن الموتى، وتكون باللون الأبيض ومدون عليها أسم الجمعية بخط موحد.

اجتماع لجنة تكريم الإنسان اجتماع محافظ أسوان بلجنة تكريم الأنسان تجهيز المرحلة الثانية بالجبانة الجديدة البدء فورا فى إعداد التصميمات والرسومات الهندسية الخاصة بتجهيز المرحلة الثانية بالجبانة الجديدة الاهتمام بالمقابر وأماكن دفن الموتى فى أسوان

مواد متعلقة

محافظ أسوان يناقش سبل تعظيم الاستفادة من مبادرة "ابدأ"

نائب محافظ أسوان: بدء تسليم وحدات مشروع إسكان حى اللوتس بالعقاد

"في لفتة إنسانية".. محافظ أسوان يوفر جهاز عروس لفتاة تعرض جهازها للحريق

"أوقاف أسوان" تسلم "التضامن" 1250 شنطة غذائية لتوزيعها على المستحقين (صور)

6 مصابين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص جنوب أسوان

أسوان تنكس أعلامها تنفيذًا لقرار الحداد

تحصين 26 ألف ماشية بلقاحى الحمى القلاعية والوادى المتصدع بأسوان

محافظ أسوان يتابع تنفيذ 19 مشروع "حياة كريمة" بقرية حجازة

الأكثر قراءة

بينهم مصريون.. الداخلية الليبية تكشف تفاصيل جديدة حول ضحايا إعصار دانيال

"الهزة المدمرة".. زلزال المغرب يمحو التاريخ فى مراكش (صور)

قائمة أسماء الضحايا المصريين فى إعصار دانيال بليبيا

عاجل.. بسبب الأمطار.. مصرع 4 أشخاص وانهيار 50 منزلًا فى ولاية نهر النيل السودانية

ضبط المتهمين بسرقة "موبايلات" فريق بيراميدز بالقليوبية

رابط نتيجة القبول بمدرسة المتفوقين بعين شمس.. المقبولين في مدارس ستيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

التاريخ ينصف السيسى فى ملف قناة السويس!

مدحت بشاى

عندما تكون القـــرية وطنًا للإبداع

عبد الرحيم طايع

التعليم بالدروس الخصوصية!

محمد رفعت

الرئيس والسكان !

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "2"

وائل لطفي

مصر والممر والطريق

إبراهيم داود

لنحتفل حفاظًا على الذاكرة

ماجد حبته

الاستثمار البيئى والمناخى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟