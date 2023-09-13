محافظ أسوان يكلف بإعداد التصميمات الهندسية لتجهيز المرحلة الـ2 بالجبانة الجديدة

ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اجتماع لجنة "تكريم الإنسان"، فى إطار جهود المحافظة للإهتمام بالمقابر وأماكن دفن الموتى، وذلك بحضور رئيس وأعضاء اللجنة من الجهات التنفيذية والمجتمع المدنى.

تجهيز المرحلة الثانية بالجبانة الجديدة

ومن جانبه كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان بالبدء فوراً فى إعداد التصميمات والرسومات الهندسية الخاصة بتجهيز المرحلة الثانية بالجبانة الجديدة المقامة بالضفة الغربية لمدينة أسوان بالطريق الصحراوى الغربى الممتد إلى مطار أسوان الدولى والتي تصل مساحتها إلى 123.5 ألف م2 من إجمالى المساحة الكلية المخصصة لهذا الغرض بواقع مليون م2 وذلك وفقاً لرؤية مستقبلية متكاملة.

الاستعانة بالجهات المختصة فى إنشاء أماكن دفن الموتى

وشدد محافظ أسوان على أهمية أن يتم الاستعانة بالجهات المتخصصة فى إنشاء المقابر وأماكن دفن الموتى لتكون بشكل نموذجى وحضارى وكاملة الخدمات والمرافق الأساسية بإمكانيات المحافظة ، فضلاً عن إنشاء سور مرتفع وبوابات أمنه مدون عليها أرقام محددة لكل بوابة، مع رفع كفاءة المسجد، وتوفير كافة المتطلبات الخاصة بدفن الموتى، وكذا وضع أسهم تعريفية لتسهيل حركة دخول وخروج المواطنين، وأيضاً السيارات، مع مراعاة الإلتزام بتوسعة الشوارع المؤدية للمقابر لتستوعب أكثر من سيارة ورصفها وإنارتها بشكل جمالى وراقى، ولتصبح نموذج استرشادى متكامل لباقى المراحل التالية بهذا المشروع الإنسانى دون مبالغة لتحقيق الهدف الأسمى منها على الوجه الأكمل.

فريق عمل متكامل

ووجه اللواء أشرف عطية إلى ضرورة أن يكون لكل مرحلة فريق عمل متكامل يقوم بتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بدفن الموتى على مدار اليوم، والتعامل مع المواقف الطارئة أولاً بأول ، وأيضاً تنفيذ أى أعمال صيانة لأى مرافق أو خدمات لتكون بجودة عالية باستمرار، مع إتاحة الفرصة للأخوة الأقباط للحصول على أى مساحات لتخصيصها كمقابر لهم، مطالباً بأن يتم التنسيق مع الجمعيات المختلفة للمساهمة والمشاركة فى توفير سيارات لدفن الموتى، وتكون باللون الأبيض ومدون عليها أسم الجمعية بخط موحد.