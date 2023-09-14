من الصحية للطريقة النباتية.. طرق مختلفة لعمل ألبان كيك في المنزل

يعتبر ألبان كيك واحدة من أشهى وأشهر وجبات الإفطار في العديد من الثقافات حول العالم، حيث يتميز هذا الطبق بقوامه اللين والرائع، وطعمه المميز الذي يناسب جميع الأذواق.

تحضير البان كيك يعتمد على عدة طرق، حيث يمكن تجربة العديد من الوصفات والأساليب للحصول على نتيجة لا تقاوم، ففي السطور التالية يقدم خبراء الطبخ بموقع"just food" بعض الطرق المختلفة لعمل البان كيك، لتتمكن من تجربتها وتحضيرها في منزلك بكل سهولة وإبداع.

طريقة تحضير البان كيك التقليدية:



تعتبر الطريقة التقليدية لعمل ألبان كيك هى الأكثر شهرة وانتشاراً حيث تتطلب هذه الطريقة استخدام المكونات الأساسية مثل الدقيق والحليب والبيض والسكر والزبدة.

يتم خفق المكونات جيداً حتى تتجانس، ثم يُسخن قالب البان كيك على نار متوسطة ويُصب العجين في شكل دوائر صغيرة، ثم يقلب البان كيك حتى يصبح لونه ذهبياً ويُقدم ساخناً مع إضافة المربى أو العسل أو الشوكولاتة.

طريقة تحضير البان كيك الأمريكية:



تعد البان كيك الأمريكية هي الأكثر شهرة حول العالم، تتميز هذه الوصفة بقوامها السميك والمُقرمش، وتعتمد على استخدام البيكنج باودر والبيكنج صودا لإعطاء البان كيك خفوق وهشاشة فريدة.

يتم إضافة قطرات من الفانيليا لإضافة النكهة المميزة، ويُحلى البان كيك بالسكر المسحوق أو الشوكولاتة أو الفاكهة حسب الرغبة.

طريقة تحضير البان كيك الصحية:



إذا كنت تبحث عن طريقة صحية لتحضير البان كيك، فيمكنك استخدام المكونات الصحية مثل دقيق الشوفان وحليب اللوز والبيض العضوي.

يمكن إضافة الموز المهروس أو الفواكه المفضلة لديك لإعطاء نكهة وقوام فريد للبان كيك، كما يمكن إضافة القليل من العسل الطبيعي أو شراب القيقب لتحلية البان كيك بطريقة صحية ولذيذة.

طريقة تحضير البان كيك النباتية:

للأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي نباتي، يمكن تحضير البان كيك بوصفة نباتية، حيث تتطلب هذه الطريقة استبدال البيض بالموز المهروس أو مستحضرات البيض النباتية مثل مسحوق الكازو أو اللينزا.

يمكن استخدام حليب الصويا أو حليب اللوز كبديل عن الحليب العادي، تأكد من استخدام دقيق نباتي خالي من المنتجات الحيوانية، تقدم هذه الوصفة مع المربى النباتي أو صوص الشوكولاتة النباتية.

باستخدام هذه الطرق المختلفة لعمل البان كيك، يمكنك تجربة مذاقات مختلفة وتناول وجبة إفطار شهية في كل مرة.