الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أكاديمى: ليس غريبًا على مصر إرسال المعونات وفرق الإنقاذ إلى ليبيا

المساعدات المصرية
المساعدات المصرية في طريقها إلى ليبيا

قال سليمان عوض المزيني، رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد بجامعة عمر المختار في ليبيا، إن الإعصار الذي تعرضت له ليبيا يعد من أسوأ الكوارث التى تعرضت له ليبيا في تاريخها، وذلك نتيجة لحجم  الخسائر الكبيرة البشرية والمادية.

مصر قلب العروبة النابض وقدمت كل الدعم لليبيا

وأوضح المزيني، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"،  أن مصر دولة عربية شقيقة وتربطنا بها علاقات تاريخية وأخوية واجتماعية  تتجاوز البروتوكولات الرسمية فهي قلب العروبة النابض بما لها مكانة في السياسات الخارجية للدول وقد بادرت مصر منذ البداية الإعلان عن دعمها وتضامنها مع الشعب الليبي في مواجهة هذه الكارثة التي تعرضت لها ليبيا، والرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر تعليماته بتجهيز كل الأدوات والمعدات التي يملكها الجيش المصري لتقديم العون والمساعدة للشعب الليبي.

 

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المساعدات المصرية سوف تساهم في التخفيف من المعاناة

وتابع "وبالفعل بدأت مصر بإرسال المعونات وفرق الإنقاذ إلى ليبيا، وبطبيعة الحال ليس غريبا على مصر مثل هذه المواقف الأخوية والإنسانية، ومن المؤكد فإن هذه المساعدات المصرية سوف تساهم في التخفيف من المعاناة، التي تمر بها ليبيا حاليا، نتيجة هذه الكارثة الناتجة عن التغيرات الملحوظة في أوضاع المناخ  في دول العالم بأسره".

وأوضح "المزيني" أن ليبيا دولة عضو في الأمم المتحدة هذه العضوية التي تفرض عليها التزامات واشتراكات تقدمها، أو تلتزم بدفعها للأجهزة والمنظمات التابعة للأمم المتحدة وفي تخصصاتها المختلفة الطبية والإنسانية والغذائية وعليه فإن الأمم المتحدة من خلال هذه المنظمات، عليها ان تقدم العون والمساعدة ليبيا لكي تجتاز هذه الكارثة التي حلت بها.

وشدد رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد بجامعة عمر المختار، على أن الدولة الليبية ومؤسساتها المعنية أن تعمل علي إعادة إعمار تلك المناطق والمدن التي تعرضت للأضرار بفعل هذه الفيضانات التي دمرت البلاد، وذلك من خلال رصد الأموال والميزانيات، وإعداد الخطط والبرامج التي تساهم في إعادة إعمار المدن والقري المنكوبة. 

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