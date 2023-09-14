مجلس النواب الليبى: مصر من أولى الدول الداعمة لليبيا عقب عاصفة دانيال

قال فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، إن حجم الخسائر في كارثة إعصار دانيال كبير جدًا، وهناك ضحايا بالآلاف بخلاف المفقودين، ومئات المباني التي هدمت من عمارات ومنازل ومتاجر وتدمير الطرق والجسور، لذا الكارثة أكثر مما يتصور الإنسان، فمدينة بحالها هدمت ودمرت.

وأضاف المريمي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المساهمة التي قدمتها مصر في دعم عملية الإنقاذ وانتشال الضحايا كبيرة، ومصر كانت أولى الدول التي بادرت بالمساعدة، ونشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية والشعب على مواقفهم مع الشعب الليبي.

مصر قدمت الكثير في المحنة

وتابع المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي: المساعدات المصرية مهمة جدًا، ونحتاج لها في ليبيا، وأتت إلينا فرق إنقاذ متخصصة عبر جسر جوي بين ليبيا ومصر، لتقديم المساعدة وكذلك خط بحري، مشيرًا إلى أن مصر قدمت الكثير في المحنة، وما زالت تقدم، وفرق الإنقاذ والأطباء متواجدون معنا في مدينة درنة والمناطق المنكوبة الأخرى، والمساعدات تصل تابعنا من مصر ليها الشكر والتقدير.

وأوضح "المريمي"، أنه من أبرز المساعدات المصرية التي وصلت حتى الآن فرق الإنقاذ المتخصصة التي باشرت عملها من اليوم الأول، وأيضًا بعض المساعدات الغذائية والأدوية وأطباء، وكل ما يلزم من إنقاذ قامت به مصر من خلال فرق الإنقاذ والفرق الطبية والغذاء والدواء الذي وصل إلى ليبيا.

وأكد أن: المجتمع الدولي يتضامن في الكوارث التي تحدث في العالم، ونحن نتوقع أن يساعدنا في هذا المصاب الجلل الذي حدث لليبيا، والأمم المتحدة قررت تقديم 10 ملايين دولار مساعدات لليبيا، وأعتقد أنها ستساهم أكثر من ذلك، باعتبار أن حجم الخسائر في الأرواح والممتلكات كبير جدًا، والمجتمع الدولي متضامن أن يساعد.

المساعدات الدولية في إعادة الإعمار

وأضاف مستشار رئيس مجلس النواب، أن المساعدات الدولية في إعادة الإعمار لليبيا ستعمل على إعادة إعمار ما خلفته السيول، وإرسال الميزانيات اللازمة في ذلك، وتوظيف المساعدات الدولية في إعادة الإعمار في مدينة درنة والمدن الأخرى في الشرق الليبي، واستدعاء الشركات المتخصصة في إعادة الإعمار من الدول العربية والصديقة، وكذلك توظيف المساعدات الدولية التي تأتي في هذا الشأن التوظيف الصحيح، حتى نستفاد مع إعادة إعمار حقيقي وصحيح في ليبيا.