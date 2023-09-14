الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مستشار "النواب الليبى": أعداد ضحايا العاصفة تجاوزت 7 آلاف

فتحي المريمي
فتحي المريمي

كشف مستشار رئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، عن أن عدد الضحايا جراء العاصفة دانيال تجاوز 7 آلاف، مشيرًا إلى استمرار فرق الإنقاذ في استكمال عملها لإغاثة المتضررين جراء العاصفة دانيال، والذي ضرب البلاد منذ أيام وخُلف عنه العديد من الضحايا.

وقال مستشار رئيس مجلس النواب الليبي خلال تصريحات لفضائية "القاهرة الإخبارية" إن جلسة البرلمان اليوم ستبحث تشريعات لصرف التعويضات اللازمة للمنكوبين وتقديم المساعدات لهم، فضلًا عن مناقشة  الأوضاع في البلاد.

وأكد مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، أن انهيار السد في درنة تسبب في جرف العديد من الأحياء الرئيسية وسط المدينة، موضحًا مواصلة جهود البحث والإنقاذ وإغاثة المتضررين ودعم المصابين وانتشال الجثامين في المدن المتضررة.

وتابع :"نعمل على وضع برنامج لإعادة الإعمار وإصلاح الطرق المتضررة من خلال ميزانية كبيرة"، موجهًا الشكر إلى الرئيس السيسي حكومة وشعبًا على الوقوف بجانب ليبيا في هذه المحنة.

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