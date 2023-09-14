رئيس حزب المؤتمر يدعو المجتمع الدولي لمساندة الأشقاء في ليبيا والمغرب

قدم الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر ومؤسس القبائل العربية، بخالص العزاء والمواساة للشعبين المغربي والليبي الشقيقين في ضحايا زلزال المغرب وضحايا العاصفة التي ضربت ليبيا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته، وأن يرزق ذويهم الصبر والسُّلوان، وأن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل.



إشادة بالتحرك المصري

وثمن رئيس حزب المؤتمر ومؤسس القبائل العربية، التحرك المصري بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل دعم الأشقاء العرب في النكبة التي حلت بهم في ليبيا والمغرب انعكاس واضح للشعور بالمسئولية الوطنية تجاه شعوب شقيقة تواجه مصاب جلل.

ودعا الربان عمر المختار صميدة، المجتمع الدولي مد يد العون في تلك الكوارث الطبيعية بما يساهم في تخفيف معاناة الضحايا وتوفير المساعدة للمتضررين لأن التضامن في مواجهة الكوارث الإنسانية واجب إنساني بما يعد مظهرًا من مظاهر التعاون والتضامن الإنساني والإقليمي والدولي الذي يجمع الشعوب في اللحظات الصعبة التى يمرون بها.

وأكد مؤسس القبائل العربية على ضرورة تعزيز الدعم العربي المقدم الدولتين الشقيقتين من المساهمة في العثور على المفقودين العالقين، فضلا عن تخطي آثار الكارثتين سريعا، موضحا أن ما حدث خلف كم هائل من الدمار الذي يتطلب تكاتف الجميع من أجل تنفيذ خطط سريعة للإعمار لكي تعود للحياة في البلدين إلى طبيعتها.

يذكر أن عبدالله بليجق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، أكد أن عدد ضحايا مدينة درنة جراء العاصفة دانيال بلغ 7 آلاف شخص حتى الآن.

كما شهد إقليم الحوز في المغرب، زلزالا كبيرا وقع في الساعات الأولى لفجر يوم السبت الماضي وكانت قوته 7 درجات على مقياس ريختر، وتسبب في انهيار الكثير من المنازل وتضرر غيرها الكثير في الأقاليم المغربية.

وذكرت الداخلية المغربية في بيان أن عدد الوفيات من جراء الزلزال وصل إلى 2946 شخصا، في اخر احصائية لها، بينما وصل عدد الجرحى إلى 5674 شخصا.